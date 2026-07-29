Сезон абрикосов: обычный пирог превращаю в нежное облако — весь секрет в пропитке

Беру самые доступные продукты — муку, масло, яйца и спелые абрикосы, — а через час у меня на столе теплый пирог, с которым не хочется расставаться. Самое волшебство происходит на этапе пропитки: сметанный крем превращает простой корж в десерт ресторанного уровня.

Нам нужны: мука пшеничная — 250 г, сахар-песок (в тесто) — 200 г, масло сливочное — 200 г, молоко — 50 г, яйцо куриное — 5 шт., разрыхлитель теста — 1 ч. л., соль — щепотка, абрикос — 500 г, сметана 20% — 400 г, сахар-песок (в крем) — 150 г.

Готовлю так

Сначала включаю духовку разогреваться до 180 °C, а форму для выпечки смазываю маслом и застилаю пергаментом. Мягкое масло растираю с сахаром добела, затем по одному ввожу яйца и вливаю молоко комнатной температуры, взбивая до пышной, воздушной массы.

Муку просеиваю с разрыхлителем и солью, быстро вмешиваю в масляную смесь — не дольше минуты, чтобы сохранить нежность теста. Выливаю тесто в форму, разравниваю и сверху вдавливаю половинки абрикосов срезом вниз. Пеку корж примерно 50–60 минут до сухой лучинки, а тем временем взбиваю сметану с оставшимся сахаром до полного растворения крупинок.

Самое важное — сразу после духовки, не вынимая из формы, покрываю горячий пирог тонким слоем сметанного крема, жду несколько минут, пока впитается, и повторяю, пока весь крем не впитается; оставляю пропитываться минимум на 8 часов, тогда десерт становится влажным, тающим и с абрикосовым послевкусием.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Это магия физики: горячий корж впитал холодную сметану за секунды, оставив нежнейший мякиш. Я не ожидал, что простой десерт окажется сочнее ресторанного тирамису. Советую подавать его слегка охлажденным, чтобы почувствовать контраст тающего бисквита и свежих абрикосов.