Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 11:39

Сезон абрикосов: обычный пирог превращаю в нежное облако — весь секрет в пропитке

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру самые доступные продукты — муку, масло, яйца и спелые абрикосы, — а через час у меня на столе теплый пирог, с которым не хочется расставаться. Самое волшебство происходит на этапе пропитки: сметанный крем превращает простой корж в десерт ресторанного уровня.

Нам нужны: мука пшеничная — 250 г, сахар-песок (в тесто) — 200 г, масло сливочное — 200 г, молоко — 50 г, яйцо куриное — 5 шт., разрыхлитель теста — 1 ч. л., соль — щепотка, абрикос — 500 г, сметана 20% — 400 г, сахар-песок (в крем) — 150 г.

Готовлю так

Сначала включаю духовку разогреваться до 180 °C, а форму для выпечки смазываю маслом и застилаю пергаментом. Мягкое масло растираю с сахаром добела, затем по одному ввожу яйца и вливаю молоко комнатной температуры, взбивая до пышной, воздушной массы.

Муку просеиваю с разрыхлителем и солью, быстро вмешиваю в масляную смесь — не дольше минуты, чтобы сохранить нежность теста. Выливаю тесто в форму, разравниваю и сверху вдавливаю половинки абрикосов срезом вниз. Пеку корж примерно 50–60 минут до сухой лучинки, а тем временем взбиваю сметану с оставшимся сахаром до полного растворения крупинок.

Самое важное — сразу после духовки, не вынимая из формы, покрываю горячий пирог тонким слоем сметанного крема, жду несколько минут, пока впитается, и повторяю, пока весь крем не впитается; оставляю пропитываться минимум на 8 часов, тогда десерт становится влажным, тающим и с абрикосовым послевкусием.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Это магия физики: горячий корж впитал холодную сметану за секунды, оставив нежнейший мякиш. Я не ожидал, что простой десерт окажется сочнее ресторанного тирамису. Советую подавать его слегка охлажденным, чтобы почувствовать контраст тающего бисквита и свежих абрикосов.

Проверено редакцией
Читайте также
Юрист объяснил, кто может получить субсидию на покупку жилья
Общество
Юрист объяснил, кто может получить субсидию на покупку жилья
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в РФ
Общество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в РФ
Больше не жду, пока тесто подойдет: быстрый пирог с луком и яйцами на кефире — пышный и ароматный за час
Общество
Больше не жду, пока тесто подойдет: быстрый пирог с луком и яйцами на кефире — пышный и ароматный за час
Самая дешевая часть курицы заиграет: добавляем корицу, мед и соевый соус — жарим хоть в духовке, хоть на мангале
Общество
Самая дешевая часть курицы заиграет: добавляем корицу, мед и соевый соус — жарим хоть в духовке, хоть на мангале
Беру печень и собираю вкусный рулет: на завтрак с хлебом или как закуску на гренки. Полезно и вкусно
Общество
Беру печень и собираю вкусный рулет: на завтрак с хлебом или как закуску на гренки. Полезно и вкусно
Общество
рецепты
еда
торты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЦИК назвали число кандидатов на выборы глав регионов России
Стало известно о первой жертве ракетного удара по предприятию в Кирове
Юрист ответил, есть ли вероятность выдачи Дурова России другими странами
Врач назвала неподходящий продукт для завтрака
Назван единственно верный ответ на звонок мошенника
Киркоров забрал прах родственников из Болгарии
Новую российскую авиаракету начали поставлять на мировой рынок
Адвокат напомнил, какие работники вправе отказаться от командировки
Financial Times: Уиткофф и Кушнер согласились приехать в Киев
Россиянам рассказали, сколько можно хранить кабачки
Пара иноагентов решили полностью оборвать связи с Россией
Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 29 июля
«Серьезные проблемы»: военэксперт об уничтожении Россией АЗС под Харьковом
В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
«Начнутся бунты»: почетный президент РФС о конфликте ФИФА и УЕФА
В Минобороны раскрыли успехи ВС РФ за сутки
В Минобороны раскрыли, сколько «Нептунов» силы ПВО сбили за сутки
ВСУ понесли колоссальные потери за одни сутки боев
Армия России освободила два новых населенных пункта
Врач раскрыл, при каких проблемах со спиной не поможет плавание
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.