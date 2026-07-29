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29 июля 2026 в 09:31

Беру печень и собираю вкусный рулет: на завтрак с хлебом или как закуску на гренки. Полезно и вкусно

Фото: D-NEWS.ru
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Печеночный рулет давно считается одной из самых удачных домашних закусок. Такой способ приготовления появился еще в советской домашней кухне: нежную печеночную основу дополняли овощной зажаркой, а затем сворачивали рулетом с мягкой сливочной начинкой.

Благодаря этому закуска получается сочной, легко режется тонкими ломтиками и одинаково хорошо подходит как для праздничного стола, так и для обычных бутербродов.

Для приготовления понадобится: куриная печень — 1 кг, морковь — 2 шт., репчатый лук — 2 шт., сливочное масло — 250 г, чеснок — 3 зубчика, свежий укроп — по вкусу, соль и черный перец — по вкусу.

Печень отварите в подсоленной воде 15–17 минут после закипания, снимая пену. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, чеснок измельчите и обжарьте овощи до мягкости. Остудите печень и овощи, пропустите их через мясорубку или измельчите в блендере до однородности, добавьте 50 г размягченного сливочного масла, соль и перец.

Остальное масло смешайте с мелко нарезанным укропом. На пищевой пленке распределите печеночную массу ровным пластом, сверху нанесите слой ароматного масла, сверните плотный рулет, заверните в пленку и уберите в холодильник на 6–8 часов. Перед подачей дайте рулету полежать при комнатной температуре 20–30 минут.

Личный опыт

Мне больше нравится вариант, когда в печеночную основу добавлено побольше моркови и лука. Овощи делают рулет заметно сочнее и мягче, а сливочное масло с укропом добавляет свежий аромат. Подаю такую закуску на слегка подсушенном хлебе с ломтиками свежего огурца или маринованными корнишонами.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
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