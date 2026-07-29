Джем-желе из крыжовника на зиму: густой, рубиновый, с нежной кислинкой. Можно подавать к блинам или просто есть ложками

Джем-желе из крыжовника на зиму: густой, рубиновый, с нежной кислинкой. Можно подавать к блинам или просто есть ложками

Беру крыжовник, варю до мягкости, протираю через сито, чтобы удалить шкурки и косточки, и увариваю с сахаром до густоты желе. Получается джем красного цвета, с яркой кислинкой и чистым ягодным вкусом. Он однородный, блестящий, идеально намазывается на хлеб и подходит для начинки пирогов. Готовится без пектина и загустителей — крыжовник сам дает нужную консистенцию. Варка занимает около часа, но результат стоит того: домашний джем всегда вкуснее магазинного. Хранится в банках всю зиму, а открываешь — и сразу лето на столе. Отличный способ сохранить ягоды и порадовать семью полезным лакомством.

Для приготовления понадобится: 1 кг крыжовника (красного или зеленого), 700 г сахара (можно меньше, по кислоте), 100 мл воды, сок 1/2 лимона. Крыжовник переберите, вымойте, залейте водой и варите на среднем огне 10–15 минут до мягкости. Протрите через сито, чтобы отделить шкурки и косточки. Полученное пюре перелейте в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок, поставьте на средний огонь. Варите 20–30 минут до загустения (капля на холодной тарелке не должна растекаться). Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот джем — зимой банка улетает за вечер, все намазывают на тосты и добавляют в йогурты. Я уменьшила сахар до 600 г и добавила ваниль для аромата. Кстати, вместо лимона можно взять апельсин — вкус станет интереснее. Находка, а не рецепт!