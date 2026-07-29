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29 июля 2026 в 15:00

Мороженица не нужна — смешиваю малину с клубникой и сливками: этот десерт уделает любое мороженое в зной

Фото: D-NEWS.ru
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Никакой мороженицы — только свежие ягоды, сливки и правильная техника заморозки. Шербет получается воздушным, шелковистым, без единой льдинки, а мята и апельсиновый сок деликатно оттеняют сладость малины с клубникой.

Ингредиенты

Малина — 350 г, клубника — 100 г, сливки 33% — 200 мл, сахарная пудра — 150 г, вода — 100 мл, апельсиновый сок — 50 мл, мята свежая — 1 веточка.

Как готовлю

Сначала варю сахарный сироп — пудру с водой довожу до кипения и полного растворения кристаллов, потом остужаю. Тем временем разминаю малину и клубнику деревянным пестиком, вливаю апельсиновый сок и тщательно протираю через мелкое сито — терпение тут окупается, потому что косточки в десерте совершенно ни к чему. Смешиваю остывший сироп, ягодное пюре и сливки в одной емкости, переливаю в контейнер и отправляю в морозилку.

Каждый час-полтора достаю массу и пробиваю погружным блендером, чтобы разбить кристаллы льда и напитать шербет воздухом. Через 6 часов шелковистый, нежный десерт готов — раскладываю по креманкам, украшаю листочками мяты и свежими ягодами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Никаких кристаллов льда, сплошная нежная облачность. Видимо, жирные сливки и апельсиновый сок сделали свое дело. Советую доставать шербет из морозилки за 5 минут до подачи, чтобы он стал бархатистым, как в дорогом ресторане.

Проверено редакцией
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