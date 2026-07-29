Сахар и чуть яблочного уксуса: молодую капусту тушу так — незабываемый вкус и польза

Молодая капуста хороша сама по себе, но есть несколько простых приемов, которые делают ее вкус заметно ярче. Небольшое количество сахара подчеркивает естественную сладость овоща, яблочный уксус добавляет легкую свежую кислинку, а лавровый лист, заранее заваренный кипятком, раскрывает аромат гораздо мягче, без привычной горечи.
В итоге получается нежная тушеная капуста, которую можно подавать и как самостоятельное блюдо, и в качестве гарнира.
Для приготовления понадобится: молодая капуста — 1,5 кг, репчатый лук — 250 г, морковь — 300 г, томатная паста — 50 г, растительное масло — по вкусу, лавровый лист — 3 шт., кипяток — 100 мл, яблочный уксус — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., соль и черный молотый перец — по вкусу.
Лавровый лист залейте кипятком и оставьте настаиваться 10–15 минут. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, капусту тонко нашинкуйте. В глубокой сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте еще несколько минут. Затем положите томатную пасту, сахар, паприку и часть соли, перемешайте.
Постепенно добавьте капусту, накройте крышкой и дайте ей немного осесть. Влейте настой с лавровым листом, тушите, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавьте яблочный уксус, приправьте перцем, попробуйте на соль и доведите блюдо до готовности.
Личный опыт
Я всегда добавляю яблочный уксус именно в самом конце приготовления. Так он сохраняет легкую фруктовую кислинку, не перебивает вкус молодой капусты и делает блюдо более свежим. Особенно нравится подавать такую капусту с жареными сосисками, домашними котлетами или запеченной курицей — получается простой, но очень удачный ужин.