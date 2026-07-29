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29 июля 2026 в 14:09

Сахар и чуть яблочного уксуса: молодую капусту тушу так — незабываемый вкус и польза

Фото: D-NEWS.ru
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Молодая капуста хороша сама по себе, но есть несколько простых приемов, которые делают ее вкус заметно ярче. Небольшое количество сахара подчеркивает естественную сладость овоща, яблочный уксус добавляет легкую свежую кислинку, а лавровый лист, заранее заваренный кипятком, раскрывает аромат гораздо мягче, без привычной горечи.

В итоге получается нежная тушеная капуста, которую можно подавать и как самостоятельное блюдо, и в качестве гарнира.

Для приготовления понадобится: молодая капуста — 1,5 кг, репчатый лук — 250 г, морковь — 300 г, томатная паста — 50 г, растительное масло — по вкусу, лавровый лист — 3 шт., кипяток — 100 мл, яблочный уксус — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., соль и черный молотый перец — по вкусу.

Лавровый лист залейте кипятком и оставьте настаиваться 10–15 минут. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, капусту тонко нашинкуйте. В глубокой сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте еще несколько минут. Затем положите томатную пасту, сахар, паприку и часть соли, перемешайте.

Постепенно добавьте капусту, накройте крышкой и дайте ей немного осесть. Влейте настой с лавровым листом, тушите, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавьте яблочный уксус, приправьте перцем, попробуйте на соль и доведите блюдо до готовности.

Личный опыт

Я всегда добавляю яблочный уксус именно в самом конце приготовления. Так он сохраняет легкую фруктовую кислинку, не перебивает вкус молодой капусты и делает блюдо более свежим. Особенно нравится подавать такую капусту с жареными сосисками, домашними котлетами или запеченной курицей — получается простой, но очень удачный ужин.

Проверено редакцией
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