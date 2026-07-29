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29 июля 2026 в 13:11

Беру 120 граммов сметаны и масло: пеку печенье «Шедевр» — вкусные рулетики с орехово-шоколадной начинкой

Фото: D-NEWS.ru
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Есть рецепты, к которым возвращаешься снова и снова. Это печенье именно из таких. Тонкое рассыпчатое тесто на сметане и сливочном масле получается очень нежным, а после выпечки превращается в хрустящие рулетики с большим количеством орехово-шоколадной начинки.

Готовятся они просто, а исчезают со стола быстрее любого торта.

Для приготовления понадобится: сметана — 120 г, яйцо — 1 шт. (желток в тесто, белок для начинки), сливочное масло — 100 г, мука — 250 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка, темный шоколад — 80 г, грецкие орехи — 80 г, желток — для смазывания.

Желток смешайте со сметаной. В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель и соль, затем разотрите с холодным сливочным маслом до мелкой крошки. Влейте сметанную смесь и быстро замесите мягкое тесто, заверните его в пленку и уберите в холодильник на 20 минут. Для начинки измельчите шоколад и грецкие орехи, а белок слегка взбейте до легкой пены.

Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной 3–4 мм, смажьте белком, равномерно распределите шоколад и орехи, сверните плотным рулетом, смажьте желтком, сделайте сверху узор вилкой и нарежьте кусочками шириной 2–3 см. Переложите заготовки на противень с пергаментом и выпекайте при 180 °C 15–20 минут до красивой золотистой корочки. После остывания при желании слегка посыпьте сахарной пудрой.

Личный опыт

Мне больше всего нравится использовать именно темный шоколад с содержанием какао не менее 55–60%. Он не делает начинку приторной и отлично сочетается с грецкими орехами. Если хочется разнообразия, часть грецких орехов можно заменить фундуком или миндалем — рулетики получатся еще ароматнее и останутся такими же хрустящими.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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