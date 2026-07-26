Перестала квасить капусту по старинке — добавляю ананас и клюкву: хрустящая, с экзотической кислинкой, лучше обычной

Беру белокочанную капусту, ананас, клюкву и пряности — и через несколько дней получается хрустящая, сочная закуска с кисло-сладким экзотическим вкусом и ароматом гвоздики и корицы. Ананас добавляет тропическую сладость, клюква — бодрящую кислинку, а специи — теплоту и глубину. Это блюдо удивляет гостей, отлично подходит к мясу, птице или просто с ржаным хлебом. Готовится не сложнее обычной квашеной капусты, но вкус получается совершенно неожиданным и ярким. Зимой такая заготовка становится настоящей изюминкой стола.

Для приготовления понадобится: 1 кг белокочанной капусты, 200 г свежего ананаса (или консервированного), 100 г клюквы (свежей или замороженной), 1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка сахара, 3 бутона гвоздики, 1/2 ч. ложки молотой корицы, 4 горошины душистого перца. Для рассола: 500 мл воды, 1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка сахара. Капусту нашинкуйте, ананас нарежьте кубиками. Смешайте капусту с ананасом, клюквой и специями. Приготовьте рассол: вскипятите воду с солью и сахаром, остудите до комнатной температуры. Залейте капусту рассолом, установите гнет и оставьте при комнатной температуре на 3–5 дней для брожения. Затем уберите в холодильник. Через неделю закуска готова.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заквасила такую капусту — зимой она улетает за вечер, все просят добавки. Я уменьшила сахар, добавила имбирь и апельсиновую цедру. Кстати, ананас можно заменить манго. Находка, а не рецепт!