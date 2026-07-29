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29 июля 2026 в 16:22

Стало известно, о чем НАТО может попросить Россию в вопросе Черного моря

Профессор Дизен: НАТО потребует у России прекращения огня в Черном море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Североатлантический альянс может запросить у России прекратить удары в Черном море, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. По его словам, фактическая морская блокада Украины мешает НАТО поставлять оружие и препятствует экспорту.

Российская морская блокада Украины, фактически превратившая ее в страну без выхода к морю, не только подрывает способность НАТО поставлять оружие, но и оказывает глубокое влияние на экономику, в частности на экспорт сельскохозяйственной продукции. Альянс, вероятно, будет настаивать на прекращении огня в Черном море, — отметил Дизен.

Ранее над нейтральными водами Черного моря зафиксировали военный разведывательный беспилотник НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix. Аппарат находился под управлением ВВС Италии, выполнял полет на высоте более 16 километров и не входил в воздушное пространство прибрежных государств, кроме Болгарии.

До этого самолет-разведчик НАТО кружил над нейтральными водами в южной части Черного моря более шести часов. По словам источника, раньше воздушные судна Альянса не совершали столь долгих полетов в данном районе.

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