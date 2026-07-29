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29 июля 2026 в 16:17

На Кубани работников предприятий могут вооружить для защиты от атак

Администрация Кубани сообщила о создании мобильных огневых групп

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Краснодарском крае планируют сформировать мобильные огневые группы из сотрудников предприятий для защиты объектов критической инфраструктуры от атак Вооруженных сил Украины, сообщила администрация региона на своем сайте. Участники таких подразделений подпишут контракт с Министерством обороны, но останутся охранять свои рабочие места.

Одним из эффективных способов защиты объектов критической инфраструктуры <...> является создание мобильных огневых групп. <...> Они подписывают контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону СВО, а останутся защищать предприятия, на которых работают, — отметили в администрации.

Инициатива была обсуждена в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба. Основной упор планируется сделать на обеспечение безопасности объектов, отвечающих за продовольственную безопасность региона.

Ранее власти Краснодарского края запустили горячую линию для предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атаки дронов на склад Wildberries. Пострадавшим компаниям предлагают льготные займы, юридическое сопровождение и гарантийную поддержку для скорейшего восстановления логистики.

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