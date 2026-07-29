Офтальмолог ответила, как защитить глаза во время работы в офисе

Офтальмолог ответила, как защитить глаза во время работы в офисе Офтальмолог Отхозория: помочь при сухости глаз могут специальные капли

При сухости глаз во время офисной работы могут помочь специальные капли, рассказала Lenta.ru офтальмолог Айгуль Отхозория. Она отметила, что такие средства должен назначить врач.

Если неприятные ощущения возникают ежедневно, не проходят после отдыха или сопровождаются снижением остроты зрения, терпеть и откладывать визит к офтальмологу не стоит. За ставшей привычной сухостью глаз или утомляемостью могут скрываться заболевания, требующие лечения, и лучше выявить их как можно раньше, — рассказала Отхозория.

Офтальмолог подчеркнула, что нельзя обмениваться каплями с коллегами. По ее словам, это может привести к распространению инфекции.

Ранее диетолог Анастасия Лебедева рассказала, что яичный желток поможет защитить глаза от синего света при работе за компьютером. Она отметила, что в нем содержится лютеин — природный пигмент из группы каротиноидов.