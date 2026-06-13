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13 июня 2026 в 10:30

«Дипломат» со вкусом пломбира: универсальный крем для «Наполеона», медовика и домашнего рулета

Фото: D-NEWS.ru
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Варю яйца с сахаром и крахмалом, заливаю горячим молоком и на среднем огне довожу до загустения — получается идеальный заварной крем для «Наполеона», «Медовика» и любых других тортов. Гладкий, шелковистый, с маслянистым блеском и насыщенным ванильным ароматом. Настоящая находка для прослойки десертов.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 160 г сахара, 25 г кукурузного крахмала, 1 пакетик ванилина (1,5 г), 450 г молока, 100 г сливочного масла. В кастрюле с толстым дном смешайте яйца, сахар, крахмал и ванилин, разотрите венчиком до однородности. Тонкой струйкой влейте горячее молоко, постоянно мешая. Поставьте на средний огонь и варите, непрерывно помешивая силиконовой лопаткой, пока масса не загустеет. Снимите с огня, подождите пару минут, чтобы кипение утихло, затем добавьте сливочное масло и перемешайте до полного растворения. Накройте поверхность крема пленкой в контакт, чтобы не образовалась корочка. Остудите. Остывший крем можно дополнительно взбить миксером для воздушности. Подходит для тортов, эклеров и пирожных.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот заварной крем. Даже те, кто боялся возиться с заварными кремами, справились на отлично. Кстати, вместо кукурузного крахмала можно взять картофельный — текстура будет чуть плотнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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медовики
Мария Левицкая
М. Левицкая
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