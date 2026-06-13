Забудьте о клубнике: топ-3 десерта с жимолостью

Семья и жизнь

Забудьте о клубнике: топ-3 десерта с жимолостью

Забудьте о клубнике: топ-3 десерта с жимолостью

Сезон жимолости короток, и упускать его нельзя! Эта ягода не только невероятно полезна, но и дарит блюдам уникальный, практически тропический аромат. В 100 граммах свежей жимолости всего 30–40 ккал, при этом она рекордсмен по содержанию антоцианов и витамина С, укрепляющих сосуды и иммунитет. Словом, на кухне она просто необходима! Вот 3 простых рецепта десертов с жимолостью, которые навсегда влюбят вас в эту ягоду.

Десерт с жимолостью и бисквитом в стакане

Десерт с жимолостью и бисквитом в стакане выглядит как ресторанное блюдо, но готовится из минимума продуктов. Чередование слоев нежного бисквита, воздушного мусса и свежих ягод создает идеальную текстуру.

Ингредиенты (на 2 стакана по 250 мл):

Для мусса: жимолость (150 г), сахар (50 г), вода (200 мл), манная крупа (30 г).

Для бисквита: мука (100 г), вода (80 мл), сахар (30 г), разрыхлитель (3 г), щепотка соли.

Для украшения: свежая жимолость (20 г) и листья мяты.

Приготовление:

Для бисквита смешайте муку, сахар, соль и разрыхлитель. Влейте воду и перемешайте до гладкости. Выпекайте на сковороде под крышкой на медленном огне (как блин, но пышнее) или в духовке 5–7 минут. Готовый бисквит порвите руками на кусочки. Для муса ягоды разомните, отожмите сок через марлю. Жмых залейте водой, проварите 3 минуты, процедите. В отвар добавьте сахар и манку, сварите густую кашу 3 минуты. Остудите, добавьте отжатый сок и взбивайте миксером 2 минуты до побеления и увеличения объема. На дно стакана положите кусочки бисквита, сверху распределите слой мусса. Чередуйте слои, пока не заполнится стакан. Сверху украсьте свежими ягодами.

Калорийность: 120 ккал на 100 г.

Полезное свойство: за счет высокого содержания пищевых волокон этот десерт мягко нормализует работу кишечника.

Творожный мусс с жимолостью без выпечки

Этот мусс с жимолостью станет идеальным завтраком или полезным перекусом. Творог делает десерт сытным, а жимолость наполняет его свежестью и витаминами. Готовится за 10 минут в духовке.

Ингредиенты:

творог (5–9%) — 200 г;

жимолость — 150 г;

сахар или мед — 40 г (по вкусу);

сливки 33% или густая сметана — 50 г;

ванилин — на кончике ножа.

Приготовление:

Треть ягод (50 г) отложите для украшения. Оставшиеся 100 г пробейте блендером в пюре вместе с сахаром или медом. Творог, сметану и ванилин взбейте погружным блендером до состояния пасты без крупинок. Соедините творожную массу с ягодным пюре и аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой, добиваясь мраморного развода (или полностью однородной массы — на ваш вкус). Разложите по креманкам, сверху выложите оставшиеся целые ягоды жимолости.

Калорийность: 165 ккал на 100 г.

Полезное свойство: сочетание кальция из творога и витамина С из жимолости способствует укреплению костной ткани и ногтей.

Ягодный соус «Минутка» (универсальный топпинг) Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ягодный соус «Минутка» (универсальный топпинг)

Соус из жимолости подходит к панкейкам, сырникам, мороженому и даже к мясу птицы (ничем не уступает брусничному). Хранится в холодильнике до 2 недель.

Ингредиенты:

жимолость — 300 г;

сахар — 80 г (можно заменить 50 г эритрита для снижения калорийности);

кукурузный крахмал — 10 г (1 ч. л. с горкой);

вода — 50 мл;

сок лимона — 10 мл (по желанию, для кислинки).

Приготовление:

В сотейнике смешайте жимолость, сахар и 2 ст. л. воды. Поставьте на средний огонь. Нагревайте, периодически помешивая, пока ягоды не пустят сок и не начнут лопаться (около 5 минут). В оставшихся 50 мл холодной воды разведите крахмал. Влейте крахмальную смесь тонкой струйкой в кипящий соус, постоянно мешая. Варите 1 минуту до загустения и появления блеска. Снимите с огня, добавьте лимонный сок.

Калорийность: 95 ккал на 100 г с сахаром, 35 ккал на 100 г с сахарозаменителем.

Полезное свойство: антоцианы, которые придают соусу темно-фиолетовый цвет, являются мощными антиоксидантами, защищающими клетки от старения и укрепляющими стенки сосудов.

Ранее мы поделились 3 рецептами сытной запеканки, которая готовится максимально просто.