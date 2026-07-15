Разливаю по креманкам и в холодильник: утром подаю абрикосовый мусс: нежное сливочное облачко к чаю

Беру банку консервированных абрикосов, сливки и три желтка — и превращаю это в ресторанный десерт, даже не включая духовку.

Получается невесомое облако: шелковистое, тающее во рту, с ярким фруктовым вкусом и кремовым послевкусием. Гости думают, что я колдовала полдня, а на самом деле вся магия — в правильном желатине и холодных сливках.

Для приготовления двух порций вам понадобится: 1 банка консервированных абрикосов (425 г), 200 г жирных сливок (от 33 %), 3 желтка, 2 ст. ложки сахара, 1/2 ч. ложки желатина, а также свежие абрикосы и мята для украшения. Желатин залейте 2 ст. ложками холодной воды и оставьте на 10 минут. Очень холодные сливки взбейте миксером с 1 ст. ложкой сахара до мягких пиков — они должны слегка загустеть, но остаться нежными. Уберите их в холодильник. Желтки разотрите с оставшейся ложкой сахара до посветления, затем аккуратно вмешайте в сливки лопаткой складывающими движениями. Абрикосы из банки пробейте блендером в пюре, сироп слейте в отдельную посуду. Введите фруктовое пюре в сливочную массу. К набухшему желатину добавьте 50 мл абрикосового сиропа, прогрейте в микроволновке 10–15 секунд до полного растворения и тонкой струйкой влейте в мусс, быстро перемешайте. Разлейте по креманкам, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 5 часов. Перед подачей украсьте дольками свежих абрикосов и мятой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот мусс. Я использовала абрикосы в сиропе, а вместо свежих для украшения взяла замороженные ломтики — выглядят не хуже.