Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 12:30

Разливаю по креманкам и в холодильник: утром подаю абрикосовый мусс: нежное сливочное облачко к чаю

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру банку консервированных абрикосов, сливки и три желтка — и превращаю это в ресторанный десерт, даже не включая духовку.

Получается невесомое облако: шелковистое, тающее во рту, с ярким фруктовым вкусом и кремовым послевкусием. Гости думают, что я колдовала полдня, а на самом деле вся магия — в правильном желатине и холодных сливках.

Для приготовления двух порций вам понадобится: 1 банка консервированных абрикосов (425 г), 200 г жирных сливок (от 33 %), 3 желтка, 2 ст. ложки сахара, 1/2 ч. ложки желатина, а также свежие абрикосы и мята для украшения. Желатин залейте 2 ст. ложками холодной воды и оставьте на 10 минут. Очень холодные сливки взбейте миксером с 1 ст. ложкой сахара до мягких пиков — они должны слегка загустеть, но остаться нежными. Уберите их в холодильник. Желтки разотрите с оставшейся ложкой сахара до посветления, затем аккуратно вмешайте в сливки лопаткой складывающими движениями. Абрикосы из банки пробейте блендером в пюре, сироп слейте в отдельную посуду. Введите фруктовое пюре в сливочную массу. К набухшему желатину добавьте 50 мл абрикосового сиропа, прогрейте в микроволновке 10–15 секунд до полного растворения и тонкой струйкой влейте в мусс, быстро перемешайте. Разлейте по креманкам, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 5 часов. Перед подачей украсьте дольками свежих абрикосов и мятой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот мусс. Я использовала абрикосы в сиропе, а вместо свежих для украшения взяла замороженные ломтики — выглядят не хуже.

Проверено редакцией
Читайте также
Прячу абрикосы в творожное тесто — подаю кнедлики на завтрак: мягкие, воздушные, с кислинкой и сладкой посыпкой
Общество
Прячу абрикосы в творожное тесто — подаю кнедлики на завтрак: мягкие, воздушные, с кислинкой и сладкой посыпкой
Заливаю тертый сыр молоком — и вуаля: к чаю подаю абрикосовое суфле — нежная текстура, а внутри кисло-сладкий сюрприз
Общество
Заливаю тертый сыр молоком — и вуаля: к чаю подаю абрикосовое суфле — нежная текстура, а внутри кисло-сладкий сюрприз
Забудьте о клубнике: топ-3 десерта с жимолостью
Семья и жизнь
Забудьте о клубнике: топ-3 десерта с жимолостью
3 рецепта для превращения творога в ПП-шедевр: идеально для диеты
Семья и жизнь
3 рецепта для превращения творога в ПП-шедевр: идеально для диеты
Шесть яиц, сгущенка и какао — и через час на столе торт «Прага»: сочнее и нежнее магазинного
Общество
Шесть яиц, сгущенка и какао — и через час на столе торт «Прага»: сочнее и нежнее магазинного
абрикосы
муссы
десерты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог рассказала, какая ягода способна серьезно навредить зубам
ВС России обрушили удары по штабу бригады «Птахи Мадьяра»
В Кремле оценили возможность Сербии стать посредником в переговорах
Пригожин раскрыл свое отношение к откровенным фотографиям Валерии
Наступление ВС РФ на Харьков 15 июля: лютые удары, контроль над Купянском
Поезд насмерть сбил человека в Екатеринбурге
Журналист из Литвы оказался фигурантом громкого дела в России
Автоэксперт ответил, как ситуация с топливом отразится на рынке машин
«Свежая порция»: в Кремле заявили о новых «страшилках» про Россию
«Возможно, ошибся»: Масалитин объяснил поражение Франции от Испании на ЧМ
Российские тхэквондистки завоевали серебряные медали в финале Кубка мира
Песков рассказал о занятости США на Ближнем Востоке
В Кремле раскрыли, когда США займутся Украиной
Песков обвинил Прибалтику в промывании мозгов населению
«Все логично»: тренер Билялетдинов о матче Франция — Испания на ЧМ-2026
Путину доложили о паводках на Урале
Диетолог дала советы по заморозке ягод
Диетолог рассказал о неожиданной пользе огурцов
Песков раскрыл, за какими заявлениями в США следит Кремль
«Не дать в обиду»: Поддубный призвал защитить основательницу SOS Donbass
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.