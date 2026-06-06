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06 июня 2026 в 10:48

3 рецепта для превращения творога в ПП-шедевр: идеально для диеты

3 рецепта для превращения творога в ПП-шедевр: идеально для диеты 3 рецепта для превращения творога в ПП-шедевр: идеально для диеты Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Творог — лидер среди белковых продуктов для стройности, но как же быстро он наскучивает, если есть его всухомятку! Мы нашли три простых способа приготовить ПП-блюда с творогом, которые по вкусу не уступают десерту, а по пользе — обгонят магазинные сладости. Держите рецепты диетических блюд с творогом без лишней воды: только точные пропорции, калораж и факты.

Почему творог подходит для похудения?

Диетологи утверждают: казеин (творожный белок) медленно усваивается, обеспечивая сытость на 4–5 часов. Для жиросжигания также важен дефицит калорий, а творог содержит 18–20 г белка на 100 г, то есть всего на 80–120 ккал. Мы предлагаем использовать творог 5-процентной жирности — оптимальный в вопросах баланса вкуса, усвоения кальция (для него и нужен жир) и калорийности.

Сырники без муки и сахара (ПП-блюдо с творогом за 10 минут)

Ищете ПП-рецепт с творогом, которое готовится быстрее яичницы? Это оно — хрустящие сырники без муки и сахара. Такое блюдо с творогом содержит всего 152 ккал на 100 г, но дает сытость на 4 часа благодаря чистому казеину.

Ингредиенты:

  • творог 5% — 400 г;

  • яйцо куриное — 1 шт. (50 г);

  • рисовая мука — 40 г;

  • подсластитель (стевия или эритрит) — по вкусу, в граммах эквивалентно 2 ч. л. сахара;

  • щепотка соли — 1 г.

Смешайте все ингредиенты в миске до однородности. Сформируйте руками 8 сырников (смочите руки водой, чтобы тесто не липло к коже). Выпекайте на антипригарной сковороде без масла под крышкой 3 минуты с каждой стороны на среднем огне. Переворачивайте аккуратно.

Калорийность на 100 г: 152 ккал (белки — 15,2 г; жиры — 6,3 г; углеводы — 8,1 г).

Сырники из творога для похудения Сырники из творога для похудения Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Полезные свойства: кальций (140 мг на 100 г) укрепляет кости и участвует в жировом обмене; рисовой муки в 3 раза меньше, чем в обычных сырниках, поэтому блюдо не вызывает скачков инсулина.

Творожная запеканка с тыквой (блюдо с творогом для сытного завтрака)

Если вам надоели сухие запеканки, попробуйте влажную и сладкую версию — настоящий подарок для тех, кто ищет блюдо с творогом для похудения, способное хорошо утолить голод.

Ингредиенты:

  • творог 5% — 500 г;

  • тыква запеченная (или вареная) — 200 г;

  • яйца — 2 шт. (100 г);

  • кукурузный крахмал — 30 г;

  • корица — 5 г;

  • ванилин — на кончике ножа.

Пюрируйте тыкву блендером. Смешайте с творогом, яйцами, крахмалом и специями. Выложите массу в силиконовую форму (смазывать не нужно). Запекайте при 180 градусов 35 минут. Полностью остудите в форме, только после этого извлекайте на тарелку.

Калорийность на 100 г: 128 ккал (белки — 11,4 г; жиры — 5,0 г; углеводы — 9,2 г).

Полезные свойства: тыква добавляет 3,2 г клетчатки на порцию, которая улучшает работу кишечника; бета-каротин тыквы вместе с витамином D из творога повышает усвоение кальция..

Творожный мусс с ягодами без выпечки (десертное блюдо с творогом для похудения)

Вот блюдо с творогом, которое не надо печь, жарить или стоять у плиты — достаточно просто смешать ингредиенты и убрать в холодильник.

Ингредиенты:

  • творог мягкий (5%, зернистый не подойдет) — 300 г;

  • замороженная клубника (или черника) — 150 г;

  • кефир 1% — 80 мл;

  • желатин — 10 г;

  • подсластитель — по вкусу (эквивалент 1 ст. л. сахара).

Залейте желатин 50 мл холодной воды на 10 минут. Разогрейте до растворения (не кипятить). Ягоды разморозьте и пюрируйте. Смешайте творог, кефир, ягодное пюре и подсластитель и взбейте блендером до воздушной массы. Влейте желатин тонкой струей при непрерывном взбивании. Разлейте по 4 формочкам. Уберите в холодильник на 3 часа.

ПП-мусс из творога ПП-мусс из творога Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Калорийность на 100 г: 97 ккал (белки — 9,5 г; жиры — 3,1 г; углеводы — 6,3 г).

Полезные свойства: ягоды содержат антоцианы, которые снижают окислительный стресс после тренировок; за счет кефира в составе блюдо дает пробиотики — они уменьшают вздутие, часто мешающее отслеживанию результата на весах.

Ранее мы привели 3 рецепта для ленивого ужина.

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Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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