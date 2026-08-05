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05 августа 2026 в 10:00

Заливаю творог кефиром и манкой — пеку «Нежность» с яблоками: пышнее суфле и исчезает за чаем

Фото: D-NEWS.ru
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Заливаю творог кефиром и манкой — пеку «Нежность» с яблоками: она пышнее суфле и исчезает за чаем. Это идеальный десерт, когда хочется чего-то лёгкого, но сытного. Манка впитывает кефир, становясь нежной, творог делает структуру воздушной, а яблоки добавляют сочность и лёгкую кислинку. Запеканка получается влажной, пористой, с карамелизированными яблочными кусочками и хрустящей шапкой. Готовится без муки и масла, без сложных техник — просто смешал, залил, запёк. Идеально к завтраку или вечернему чаю.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 1 стакан кефира, 1 стакан манки, 2 яйца, 0,5 стакана сахара, 2 яблока, 1 ч. ложка корицы, щепотка соли, масло для смазывания. Творог разомните, смешайте с кефиром, яйцами, сахаром и солью. Всыпьте манку, оставьте на 20 минут. Яблоки очистите, нарежьте кубиками, добавьте в массу вместе с корицей. Выложите в смазанную форму, запекайте при 180 °C 30–35 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту запеканку для своих детей. Даже те, кто не любит творог, уплетали её с вареньем. Кстати, вместо яблок можно взять груши или банан — вкус станет нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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