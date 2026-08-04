Перестала делать картофель по-деревенски — запекаю с сыром и яйцом: получается нежнее, чем гратен, и без лишней возни. Это блюдо — настоящая находка для тех, кто любит сытную, но быструю домашнюю еду. Картофель нарезаю тонкими кружочками, заливаю яично-сметанной смесью, посыпаю сыром и отправляю в духовку. Запеканка поднимается румяной шапкой, с хрустящей сырной корочкой, а внутри — нежные, слоистые картофельные дольки, пропитанные сливочным соусом. Готовится без сложных техник, а результат как из ресторана. Идеально к мясу, рыбе или просто с салатом — съедается быстрее, чем я её готовлю.

Для приготовления вам понадобится: 700 г картофеля, 3 яйца, 200 г сметаны, 150 г твёрдого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, мускатный орех по вкусу. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Форму для запекания смажьте маслом, выложите картофель слоями, слегка посолив и поперчив каждый. Яйца взбейте со сметаной, добавьте измельчённый чеснок и специи, залейте картофель. Посыпьте тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте постоять 10 минут и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту запеканку для своей семьи. Даже те, кто не любит картофель в запечённом виде, просили добавки. Кстати, вместо сметаны можно взять сливки — вкус станет ещё нежнее. Находка, а не рецепт!