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04 августа 2026 в 12:00

Хватит возиться с ватрушками! Запеканка «Царская» с изюмом — румяная, карамельная, как из печи

Фото: D-NEWS.ru
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Это не просто десерт, а королевское угощение: нежная, воздушная, с хрустящей карамельной корочкой и сладкими изюминками. Готовится без дрожжей, без сложных техник, а результат превосходит ожидания.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (жирного), 3 яйца, 100 г манки, 100 г сахара, 100 г изюма, 1 ч. ложка ванильного сахара, щепотка соли, масло для смазывания. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, сахар, ваниль, соль и манку, хорошо перемешайте. Изюм залейте кипятком на 5 минут, обсушите и добавьте в творожную массу. Оставьте на 20 минут для набухания манки. Форму смажьте маслом, выложите массу, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки. Дайте постоять 10 минут, затем нарежьте. Подавайте со сметаной или вареньем. Готовится просто, а съедается быстрее, чем я успеваю остудить.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту запеканку для своей семьи. Даже те, кто не любит творог, уплетали её с удовольствием. Кстати, вместо изюма можно взять цукаты или сушёную клюкву — получится новый оттенок. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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