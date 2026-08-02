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02 августа 2026 в 09:28

Запеканка «Барыня» — все смешал и забыл в духовке на полчаса. Мясо, картошка, грибы, сыр — идеальный ужин без заморочек

Фото: D-NEWS.ru
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Пересолили? Сыр скорректирует. Недожарили лук? В духовке дойдет. Положили слишком много картошки? Она станет мягкой и пропитается. «Барыня» — рецепт для тех, кто не хочет думать, но хочет вкусно. Идеально для буднего вечера.

Что понадобится

500 г картофеля, 400 г мясного фарша (говядина + свинина), 200 г шампиньонов, 1 луковица, 200 г сметаны, 100 г майонеза, 150 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло для смазывания формы.

Как я готовлю

Картофель очищаю и нарезаю тонкими кружками. Лук и грибы мелко режу.

Фарш обжариваю на сковороде до полуготовности, солю, перчу. Лук обжариваю с грибами до золотистого цвета.

В смазанную маслом форму выкладываю слоями: картофель, фарш, грибы с луком. Повторяю слои. Смешиваю сметану с майонезом, заливаю запеканку. Сверху посыпаю тертым сыром.

Запекаю при 180 °C 30–40 минут до золотистой корочки. Даю постоять 10 минут перед подачей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я думал, что картофель не успеет пропечься за 30 минут. Но тонкая нарезка и заливка сметаной с майонезом делают свое дело. Картошка становится мягкой, мясо — сочным. Советую не жалеть сыра — он дает корочку. Лук с грибами можно обжарить заранее, чтобы они отдали аромат. Подавал с зеленью и свежими овощами — отлично.

Проверено редакцией
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