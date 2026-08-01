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01 августа 2026 в 15:32

Ни возни с дрожжами, ни ожидания: мягкий, сочный пирог с капустой и яйцом готовится на раз-два — начинка сочная, тесто пушистое

Фото: D-NEWS.ru
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Когда на кухне минимум продуктов, а накормить нужно всех, этот заливной пирог просто спасает. Капуста тушится с луком до мягкости и легкой сладости, смешивается с рублеными яйцами и свежей зеленью, заливается нежным кефирным тестом. Получается удивительно сочная, ароматная выпечка с мягким, пушистым мякишем и аппетитной корочкой.

Ингредиенты

Молодая капуста — 300 г, яйца вареные — 3 шт., сливочное масло — 150 г, мука — 6 ст. л., разрыхлитель — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, кефир — 1 стакан, яйца сырые — 3 шт., зелень — по вкусу.

Как готовлю

Сначала шинкую капусту тонкой соломкой и тушу на сливочном масле до мягкости, в конце добавляю рубленые вареные яйца и свежую зелень, приправляю солью. Тем временем замешиваю тесто: взбиваю сырые яйца с кефиром, всыпаю муку с разрыхлителем, размешиваю до гладкости. В смазанную маслом форму выкладываю начинку, заливаю тестом и ставлю в разогретую до 180°C духовку на 30-35 минут. Готовый пирог слегка остужаю, нарезаю на порции и подаю — аромат стоит невероятный. Просто, быстро и так по-домашнему вкусно, что добавки просят все.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Пирог поднялся шапкой, а корочка вышла тонкой и хрустящей. Внутри все пропиталось капустным соком, но тесто осталось упругим, не размокло. Советую подавать горячим со сметаной — улетает моментально.

Проверено редакцией
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