Забудьте про супы! Мачанка — это когда мясо в соусе, а соус едят блином. Белорусская классика на все времена

Забудьте про супы! Мачанка — это когда мясо в соусе, а соус едят блином. Белорусская классика на все времена

В мачанке нет строгих пропорций. Можно взять любые мясные обрезки, добавить грибы, колбасу или сосиски. Сметана дает нежность, мука — густоту, а копчености — дымный аромат. Подавайте с тем, что есть под рукой: блинами, картошкой, хлебом. Бюджетно, сытно, по-домашнему.

Что понадобится

300 г свиных ребрышек, 300 г копченой грудинки, 300 г домашней колбасы (или купатов), 2 луковицы, 2 ст. л. муки, 500 мл воды или бульона, соль, перец, лавровый лист, зелень. Для блинов: 2 яйца, 300 мл молока, 300 г муки, 1 ст. л. сахара, 2,5 ч. л. разрыхлителя, 60 мл растительного масла.

Как я готовлю

На сковороду выкладываю грудинку, обжариваю, чтобы вытопился жир. Добавляю ребрышки, обжариваю до корочки. В конце — нарезанную колбасу. Все вместе 10–15 минут. Добавляю мелко нарезанный лук, жарю до золотистого цвета. Перекладываю мясо в кастрюлю с толстым дном.

На оставшемся жире обжариваю муку до светло-коричневого цвета, вливаю теплую воду, интенсивно размешиваю, чтобы не было комков. Заливаю этой смесью мясо, добавляю соль, перец, лавровый лист. Тушу на медленном огне 30–40 минут до загустения соуса.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я думал, мачанка — это просто мясная подлива. А оказалось — целый ритуал. Мясо должно быть сочным, соус — густым, блины — горячими. Советую не жалеть копченостей — они дают аромат. Муку лучше обжаривать до карамельного цвета. И не торопиться — мачанка любит томление. Подавать с драниками — идеально.