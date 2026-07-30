5 вкусных и простых домашних соусов к мясу из сезонных ягод и фруктов

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5 вкусных и простых домашних соусов к мясу

5 вкусных и простых домашних соусов к мясу из сезонных ягод и фруктов

Ягодные и фруктовые соусы идеально подходят к мясу. Вспомните хотя бы знаменитый грузинский соус ткемали, без которого не обходится ни один шашлык. Кислинка ягод отлично балансирует жирность свинины и баранины, добавляет свежесть птице и говядине, а заодно делает вкус мяса более глубоким и интересным. И готовить их проще, чем кажется: ягоды или фрукты, специи, чуть-чуть терпения — и у вас в холодильнике стоит баночка с отличным домашним соусом. Мы собрали пять простых рецептов.

Как приготовить вкусные ягодные соусы к мясу? Советы и секреты

Ягоды лучше брать свежие. Замороженные тоже можно, но именно из свежих соус получится наиболее вкусным. Поэтому такие заготовки лучше всего делать летом.

Не кипятите соус долго — витамины и аромат сохраняются лучше, если будете держать его на плите меньше.

Для загустения используйте крахмал, разведенный в холодной воде.

Готовые соусы хранятся в холодильнике 3–5 дней.

Экспериментируйте: добавляйте чеснок, розмарин или острый перец.

Рецепт № 1. Зеленый соус ткемали — классика грузинской кухни

Возьмите 500 г зеленой алычи или кислых слив, залейте водой и варите 10–12 минут до мягкости. Протрите через сито, добавьте 4–5 зубчиков чеснока, большой пучок кинзы, укропа и мяты, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и 0,5 ч. л. молотого кориандра. Прогрейте еще 5 минут и остудите.

Зеленый соус ткемали получается ярким, кисло-пряным и идеально подходит к шашлыку и курице.

Совет: если алычи нет, можно взять крыжовник — вкус будет похожим.

Зеленый соус ткемали: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2. Красный соус ткемали — насыщенный и ароматный

Возьмите 500 г красной алычи или сливы, отварите 10 минут и протрите. Добавьте 3 зубчика чеснока, пучок кинзы и укропа, 1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара. Прогрейте 5–7 минут и остудите.

Красное ткемали выходит насыщенным, с пряным ароматом и хорошо идет к свинине и говядине.

Совет: для более густой консистенции добавьте в конце 0,5 ч. л. крахмала.

Рецепт № 3. Соус из красной смородины — кисло-сладкий и полезный

Возьмите 300 г красной смородины, разомните и прогрейте с 2 ст. л. сахара и 100 мл воды 8–10 минут. Пробейте блендером, добавьте 1 ч. л. крахмала, разведенного в воде, и прогрейте еще 1 минуту.

Соус получается ярким, с приятной кислинкой и отлично сочетается с уткой и свининой.

Совет: для более насыщенного вкуса добавьте щепотку молотой корицы или гвоздики.

Рецепт № 4. Вишневый соус к мясу — насыщенный и пряный

Возьмите 400 г вишни (можно замороженной), удалите косточки. Добавьте 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы и 2 ст. л. красного вина или воды. Прогрейте 8–10 минут, пробейте блендером и добавьте 1 ч. л. крахмала, чтобы смесь стала густой.

Вишневый соус выходит густым, с легкой пряностью и прекрасно подходит к свинине и птице.

Совет: для пикантности добавьте в конце немного молотого имбиря или черного перца.

Ягодный соус дома: простой рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 5. Соус из крыжовника — необычный и освежающий

Возьмите 300 г крыжовника, добавьте 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. лимонного сока и 100 мл воды. Прогрейте 7–8 минут, пробейте блендером и добавьте 1 ч. л. крахмала для хорошей текстуры.

Соус получается слегка терпким, с освежающей кислинкой и хорошо идет к жирному мясу.

Совет: крыжовник можно смешать с яблоком — вкус станет мягче и интереснее.

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