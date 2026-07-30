Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 12:30

И как кетчуп, и как подлива: соус «Кубанский» — густой, яркий, с чесночной ноткой. С макаронами просто улет

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру помидоры, болгарский перец, лук и чеснок — варю соус «Кубанский», который заменяет и кетчуп, и подливу, и даже томатную пасту. Он получается густым, ярко-красным, с насыщенным сладко-кислым вкусом и пикантной чесночной ноткой. С макаронами он просто улетает — ложка соуса превращает обычную пасту в блюдо из итальянского ресторана. Идеально подходит к мясу, картошке, пельменям, на пиццу или просто на хлеб.

Для приготовления понадобится: 3 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 2 луковицы, головка чеснока, 100 мл растительного масла, 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли, 50 мл 9% уксуса, 1 ч. ложка чёрного перца, 2 лавровых листа. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожуру, нарежьте кубиками. Перец и лук нарежьте кубиками. В кастрюле с маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте перец, жарьте 5 минут. Добавьте помидоры, соль, сахар, перец и лаврушку, тушите 30 минут. Пробейте блендером до однородности, варите ещё 15 минут до загустения. В конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и уксус, проварите 5 минут. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот соус — зимой банка улетает за вечер, все добавляют его в макароны и мясо. Я уменьшила сахар до 2 ложек и добавила базилик для аромата. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонный сок. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Перестала раскатывать тесто для «Наполеона» — делаю ленивый десерт из сметаны и печенья за 15 минут: нежнее и вкуснее магазинного
Общество
Перестала раскатывать тесто для «Наполеона» — делаю ленивый десерт из сметаны и печенья за 15 минут: нежнее и вкуснее магазинного
Весь секрет в сырном соусе: готовлю этот салат тазиками. Продукты простые — яйца, огурцы да редиска
Общество
Весь секрет в сырном соусе: готовлю этот салат тазиками. Продукты простые — яйца, огурцы да редиска
Как заготовить избытки зелени на зиму: самые лучшие способы
Семья и жизнь
Как заготовить избытки зелени на зиму: самые лучшие способы
Отказалась от скучных намазок — луковое варенье с бальзамиком: кисло-сладкое, с ароматом тимьяна, лучше любого джема
Общество
Отказалась от скучных намазок — луковое варенье с бальзамиком: кисло-сладкое, с ароматом тимьяна, лучше любого джема
Закрываю сезон крыжовника конфитюром: рубиновый, блестящий, с ярким ягодным вкусом — зимой к чаю улетает мгновенно
Общество
Закрываю сезон крыжовника конфитюром: рубиновый, блестящий, с ярким ягодным вкусом — зимой к чаю улетает мгновенно
рецепты
соусы
кулинария
томаты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собака привела к трупу в сумке: тело экс-модели Гурник нашли в лесу
«Пришлось поползать»: известного российского хоккеиста прооперировали
Юрист объяснил, в каком случае аренда квартиры выгоднее ипотеки
Суд вынес решение по делу об имуществе покойной Эми Уайнхаус
Бизнес-центр «Монарх» эвакуировали в Москве из-за угрозы минирования
Медведев осмотрел сбитый беспилотник ВСУ подо Ржевом
Полиция предотвратила «стрелку» с участием 69 школьников
Губернатор раскрыл масштаб атаки БПЛА на логистический центр в Пензе
В США назвали неочевидное последствие санкций против России
Дроны атаковали четыре муниципалитета Белгородской области
Стала известна причина пожара у порта Дамиетта в Египте
Почему пищепром зависит от газа не меньше, чем от электричества
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 30 июля: где можно заправиться
Политолог оценил последствия нового пакета санкций США
Пожар на складе Wildberries тушат под Пензой
Появились детали смертельного ДТП с 14-летним подростком за рулем
Аэропорт в российском городе перестал принимать и отправлять самолеты
Невролог предупредила об опасности просмотра рилсов для детей
Появились подробности атаки ВСУ по логистическому центру в Пензе
Пашинян заявил, что Армения ищет альтернативу России в двух сферах
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.