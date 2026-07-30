И как кетчуп, и как подлива: соус «Кубанский» — густой, яркий, с чесночной ноткой. С макаронами просто улет

И как кетчуп, и как подлива: соус «Кубанский» — густой, яркий, с чесночной ноткой. С макаронами просто улет

Беру помидоры, болгарский перец, лук и чеснок — варю соус «Кубанский», который заменяет и кетчуп, и подливу, и даже томатную пасту. Он получается густым, ярко-красным, с насыщенным сладко-кислым вкусом и пикантной чесночной ноткой. С макаронами он просто улетает — ложка соуса превращает обычную пасту в блюдо из итальянского ресторана. Идеально подходит к мясу, картошке, пельменям, на пиццу или просто на хлеб.

Для приготовления понадобится: 3 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 2 луковицы, головка чеснока, 100 мл растительного масла, 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли, 50 мл 9% уксуса, 1 ч. ложка чёрного перца, 2 лавровых листа. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожуру, нарежьте кубиками. Перец и лук нарежьте кубиками. В кастрюле с маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте перец, жарьте 5 минут. Добавьте помидоры, соль, сахар, перец и лаврушку, тушите 30 минут. Пробейте блендером до однородности, варите ещё 15 минут до загустения. В конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и уксус, проварите 5 минут. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот соус — зимой банка улетает за вечер, все добавляют его в макароны и мясо. Я уменьшила сахар до 2 ложек и добавила базилик для аромата. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонный сок. Находка, а не рецепт!