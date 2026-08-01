Свиная рулька за 2 часа превращается в нежнейший деликатес: домашний зельц, который кладет магазинную колбасу на лопатки

Свиная рулька за 2 часа превращается в нежнейший деликатес: домашний зельц, который кладет магазинную колбасу на лопатки

Домашний зельц — это настоящая находка для тех, кто любит сытные закуски и ценит натуральный вкус мяса. В кастрюле варится свиная рулька, пропитывается чесноком и специями, а потом под прессом превращается в упругий, ароматный рулет с желейной текстурой — на бутерброды, к отварной картошечке или просто с горчицей.

Ингредиенты

Свиная рулька — 1 кг, чеснок — 4 зубчика, лавровый лист — 2 шт., соль — 1 ст. л., черный перец горошком — 1 ч. л., вода — около 2 л.

Как готовлю

Сначала тщательно мою рульку, кладу в кастрюлю, заливаю холодной водой и довожу до кипения. Снимаю пену, добавляю соль, перец горошком и лавровый лист, варю на слабом огне под крышкой около 2 часов, пока мясо не начнет легко отходить от кости. Вынимаю рульку, даю немного остыть, снимаю кожу и разбираю мясо руками на волокна.

Тем временем бульон процеживаю, отливаю примерно полстакана. Мясо смешиваю с измельченным чесноком, выкладываю в глубокую форму или миску, заливаю отложенным бульоном — он даст ту самую желейную прослойку.

Накрываю сверху плоской тарелкой, ставлю груз и убираю в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Готовый зельц режу тонкими ломтиками и подаю с горчицей или хреном — упругий, сочный и безумно ароматный.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот зельц.

Бросил ломоть на черный хлеб, сверху горчицы — настоящее удовольствие. Главное открытие — дайте рулету ночь постоять под гнетом в холодильнике, тогда желе схватывается монолитно и режется идеально тонко, хоть на праздничную тарелку выкладывай.