Забыл про обычные драники, как только попробовал эту «Корзиночку»: хрустящий картофель, сочные грибы и много-много сыра

Забыл про обычные драники, как только попробовал эту «Корзиночку»: хрустящий картофель, сочные грибы и много-много сыра

Беру простой картофель, шампиньоны, лук и твердый сыр — и превращаю их в потрясающие картофельные корзиночки с грибной начинкой под румяной сырной шапкой. Получается невероятно: снаружи хрустящая картофельная основа, внутри сочная, ароматная начинка из грибов, а сверху — тягучий, расплавленный сыр, который аппетитно тянется при каждом укусе.

Ингредиенты

Картофель — 5–6 шт., шампиньоны — 300 г, лук репчатый — 1 шт., сыр твердый — 150 г, яйцо — 1 шт., мука — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — для жарки, зелень — для подачи.

Как готовлю

Сначала натираю картофель на крупной терке, отжимаю лишнюю жидкость, добавляю яйцо, муку, соль и перец — хорошо все перемешиваю, чтобы масса стала однородной. Тем временем на сковороде обжариваю мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавляю нарезанные кубиками шампиньоны и готовлю, пока вся влага не выпарится, а грибы не станут золотистыми. Картофельную массу раскладываю по формочкам для кексов, хорошо смазанным маслом, формируя корзиночки с бортиками — в центр каждой выкладываю грибную начинку и щедро посыпаю тертым сыром сверху.

Отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 30 минут, пока края не станут румяными и хрустящими, а сыр полностью не расплавится. Готовым корзиночкам даю немного остыть, аккуратно вынимаю из форм и подаю, посыпав свежей зеленью, пока они еще теплые и максимально ароматные.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Удивило, насколько начинка из шампиньонов с луком получается насыщенной и «мясной» по вкусу, хотя там только грибы. Рекомендую есть сразу, с пылу с жару, пока сыр тянется длинными нитями.