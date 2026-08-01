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01 августа 2026 в 10:49

Забудьте про магазинный плавленый сыр: творог, масло и сода — через 48 часов на столе домашний «Янтарь» как по ГОСТу

Фото: D-NEWS.ru
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Помните тот самый плавленый сыр «Янтарь» в фольге из советского детства? Так вот, его можно приготовить дома, и это проще, чем кажется. Творог, масло, яйцо и щепотка соды творят чудо: через двое суток в холодильнике масса стабилизируется в плотный, но нежный брусок, который идеально мажется на теплый тост.

Ингредиенты

Творог — 500 г, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 100 г, сода — 0.5 ч. л., соль — 1 ч. л., укроп свежий — 1 пучок, чеснок — 2 зубчика

Как готовлю

Сначала в кастрюле с толстым дном растапливаю сливочное масло, добавляю творог, яйцо, соль и соду, тщательно перемешиваю. Варю на слабом огне, постоянно помешивая, пока масса не станет однородной, тягучей и не начнет отставать от стенок — на это уходит примерно 20-30 минут. Тем временем мелко рублю укроп и чеснок. Горячую сырную массу перекладываю в форму, застеленную пленкой, добавляю зелень с чесноком и быстро вмешиваю, пока сыр пластичный.

Разравниваю, накрываю пленкой и убираю в холодильник минимум на 36-48 часов для стабилизации — за это время сыр уплотнится, приобретет красивый срез и перестанет липнуть к ножу. Готовый брусок нарезаю ломтиками, подаю на подсушенном хлебе или просто выкладываю на тарелку с маринованными огурчиками — выглядит как дорогой фермерский продукт, а делается из копеечного творога.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Когда достал из кастрюли этот золотистый брусок, честно выдохнул от удивления — выглядит в сто раз дороже, чем стоит. В горячем виде масса напоминает тягучую карамель, но после ночи в холодильнике схватывается в плотный, глянцевый сыр. Мой совет: дайте ему вызреть все 48 часов, не пытайтесь резать раньше — терпение окупится идеальной нарезкой.

Проверено редакцией
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