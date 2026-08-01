Хватит возиться с банками и стерилизацией! Огурцы по-корейски — быстро, без уксуса, а получаются острыми и ароматными

Беру свежие огурцы и морковь, добавляю чеснок и специи — и мариную по-корейски без воды, получая хрустящую, ароматную закуску, которую можно есть сразу или закатать на зиму. Никаких сложных рассолов, варки и стерилизации — только масло, уксус, сахар и соль, а чеснок придаёт пикантность. Огурцы остаются упругими, хрустят как с грядки, а морковь делает вкус насыщеннее и ярче. Эта заготовка выручает и на праздничный стол, и на будничный ужин — съедается моментально, а гости всегда просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг огурцов, 1 морковь, 5–6 зубчиков чеснока, 2 ст. ложки уксуса (9%), 50 мл растительного масла, 1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки сахара, перец и специи по вкусу (можно корейскую приправу). Огурцы нарежьте кружочками или соломкой, морковь натрите на тёрке для корейских салатов, чеснок пропустите через пресс. Смешайте все овощи в миске, добавьте масло, уксус, соль, сахар и специи. Тщательно перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 2–3 часа для маринования. Периодически перемешивайте. Готовые огурцы можно подавать сразу к столу, а для закатки на зиму разложите по стерилизованным банкам, залейте образовавшимся соком, накройте крышками и стерилизуйте 10–15 минут, затем закатайте. Этот способ экономит время и силы, а результат превосходит ожидания — хрустящие, пряные огурцы никого не оставят равнодушными.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти огурцы по-корейски для своей семьи. Даже те, кто не любит острое, оценили хруст и аромат. Кстати, вместо моркови можно добавить сладкий перец — получится новое звучание. Находка, а не рецепт!