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01 августа 2026 в 14:30

Секрет моей кладовой: малина + смородина = желе-ассорти, которое стоит до весны и не портится

Фото: D-NEWS.ru
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Беру малину, смородину и сахар — и за 15 минут делаю желе-ассорти без варки, которое не бродит, не требует тазов и постоянного помешивания. Никакой возни с пеной и длительной стерилизацией — просто перетираю ягоды с сахаром, раскладываю по банкам и отправляю в холодильник. Получается яркое, ароматное желе с насыщенным кисло-сладким вкусом, которое сохраняет все витамины. Оно идеально к чаю, на блинчики или просто ложкой из банки — зимой такое лакомство разлетается мгновенно, а готовится легче лёгкого.

Для приготовления вам понадобится: по 500 г малины и чёрной смородины (можно замороженных), 1 кг сахара (соотношение 1:1). Ягоды переберите, вымойте и обсушите. Пропустите их через мясорубку или пробейте блендером до однородного пюре. Всыпьте сахар, тщательно перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 2 часа, периодически помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Разлейте готовую массу по стерилизованным сухим банкам, закрутите крышками и храните в холодильнике или погребе. Желе загустеет через сутки за счёт природного пектина. Этот способ экономит время и силы, а результат превосходит ожидания — никаких консервантов, только натуральный вкус лета. Идеальная заготовка для занятых хозяек, которые ценят качество и простоту.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже закрыла несколько баночек этого желе. Даже дети, равнодушные к варенью, уплетали его с оладьями. Кстати, вместо сахара можно взять мёд — получится ещё полезнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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