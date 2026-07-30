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30 июля 2026 в 10:00

Сливовое желе из СССР — легенда погребов: яркое, густое, с кислинкой, которое не купишь в магазине

Фото: D-NEWS.ru
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Беру спелые сливы, варю их до мягкости, протираю через сито, чтобы удалить кожицу и косточки, добавляю сахар и варю до пробы на холодной тарелке. Получается желе рубинового цвета, с идеальной упругостью и насыщенным сливовым вкусом. Оно не растекается, держит форму, идеально подходит для начинки пирогов, прослойки коржей или просто на тосты к утреннему чаю. Готовится без пектина и загустителей — сливы сами дают нужную консистенцию. Хранится в банках всю зиму, а зимой открываешь — и сразу тепло и уют на душе. Отличный способ сохранить урожай и порадовать семью.

Для приготовления понадобится: 2 кг слив (лучше кисло-сладких), 1 кг сахара (можно меньше, по кислоте), сок 1/2 лимона. Сливы вымойте, удалите косточки, нарежьте кубиками. Сложите в кастрюлю, добавьте 100 мл воды и варите на среднем огне 15–20 минут до мягкости. Протрите через сито, чтобы удалить кожицу и косточки. Полученное пюре перелейте в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок, перемешайте. Поставьте на средний огонь, варите 20–30 минут до загустения (капля на холодной тарелке должна застывать). Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это желе — зимой банка улетает за вечер, все мажут на блины и добавляют в йогурты. Я добавила в желе корицу и ваниль для аромата, а сахар уменьшила до 800 г. Кстати, вместо лимона можно взять апельсин. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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джемы
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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