Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 09:00

Творог, манка и немного ванили — формирую «гнезда» с повидлом: пышные, влажные и с золотистой шапкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Замешиваю мягкое творожное тесто с манкой и яйцом, катаю шарики, делаю в них углубления, кладу ложку густого повидла и запекаю до румяной корочки. Получаются нежные, воздушные булочки с тягучей фруктовой начинкой, которые тают во рту и исчезают быстрее, чем я успеваю их достать из духовки. Манка делает текстуру пористой, а ваниль добавляет аромат. Они хороши и теплыми, и холодными — идеально к чаю, молоку или как десерт для всей семьи. Готовятся просто, из доступных продуктов, а результат всегда радует. Отличный способ порадовать домашних вкусной выпечкой без лишней возни.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (5–9%), 2 яйца, 4 ст. ложки манной крупы, 4 ст. ложки сахара, ванильный сахар, щепотка соли, 150 г густого повидла (яблочного или сливового). Творог разомните вилкой, добавьте яйца, манку, сахар, ваниль и соль, хорошо перемешайте. Оставьте на 15 минут для набухания манки. Сформируйте шарики (около 10–12 штук), сделайте в каждом углубление пальцем, выложите по 1/2 ч. ложки повидла. Выложите на противень с пергаментом, смажьте яйцом или маслом. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до румяности. Дайте немного остыть и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти «гнезда» — домашние съели за чаем, даже не дождавшись остывания. Я добавила в тесто цедру лимона и немного корицы, а повидло взяла кисло-сладкое. Кстати, вместо повидла можно использовать густое варенье или джем. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Пицца с соусом как в пиццерии: готовится дома легко и просто — сырная и гавайская с копченой курочкой
Общество
Пицца с соусом как в пиццерии: готовится дома легко и просто — сырная и гавайская с копченой курочкой
Как пошли баклажаны — делаю закатку «Особую»: бомбический соус с яблоками и томатами — хит для зимы
Общество
Как пошли баклажаны — делаю закатку «Особую»: бомбический соус с яблоками и томатами — хит для зимы
Завтрак из серии «все смешал, и готово»: клафути с ягодами, пеките с чем хотите — смородиной, малиной, вишней
Общество
Завтрак из серии «все смешал, и готово»: клафути с ягодами, пеките с чем хотите — смородиной, малиной, вишней
Взбиваю яйца с 4 ложками сахара и муки — и выливаю на противень: яблочный пирог «Чайный»
Общество
Взбиваю яйца с 4 ложками сахара и муки — и выливаю на противень: яблочный пирог «Чайный»
Отказалась от покупных джемов — взбиваю клюкву с апельсином и имбирем: зимой в чай как заряд энергии
Общество
Отказалась от покупных джемов — взбиваю клюкву с апельсином и имбирем: зимой в чай как заряд энергии
рецепты
выпечка
кулинария
булочки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве местный житель за полгода дважды выиграл в лотерею
В Москве начали делить наследство известного актера
Подросток погиб в ДТП в Подмосковье
Задержан еще один участник жестокого избиения уральского ученого
Автоматизация на заводе: что сегодня делают машины вместо людей
В Уфе мужчина сменил внешность ради нападения на бывшую супругу
ВС России обрушили град ударов на военный завод в Западной Украине
Минтруд предложил не менять условия накопительной пенсии в 2027 году
Переводивший деньги на криптокошелек СБУ россиянин попался силовикам
Троих российских подростков заподозрили в подготовке теракта на ж/д
ВС России ударили по заводам разведывательных и ударных дронов в Киеве
ВС РФ поразили завод во Львове, производящий двигатели для ракет «Фламинго»
Школьники забросали камнями собаку и мужчину в Хабаровском крае
Жителей Пензы предупредили о задымлении после удара по складу WB
Полиция сообщила о воронке после взрыва на востоке Польши
Бойцы ВСУ под Сумами пришли на «свои» позиции и встретили мгновенную смерть
Главный специалист Генпрокуратуры по изъятию активов покинул должность
«Удивлен»: украинский фигурист высказался о лишении стипендии Зеленским
Суд отправил водителя школьного автобуса в тюрьму за изнасилование ребенка
Танкеры снова стали целью дронов в Черном море
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.