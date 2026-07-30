Творог, манка и немного ванили — формирую «гнезда» с повидлом: пышные, влажные и с золотистой шапкой

Замешиваю мягкое творожное тесто с манкой и яйцом, катаю шарики, делаю в них углубления, кладу ложку густого повидла и запекаю до румяной корочки. Получаются нежные, воздушные булочки с тягучей фруктовой начинкой, которые тают во рту и исчезают быстрее, чем я успеваю их достать из духовки. Манка делает текстуру пористой, а ваниль добавляет аромат. Они хороши и теплыми, и холодными — идеально к чаю, молоку или как десерт для всей семьи. Готовятся просто, из доступных продуктов, а результат всегда радует. Отличный способ порадовать домашних вкусной выпечкой без лишней возни.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (5–9%), 2 яйца, 4 ст. ложки манной крупы, 4 ст. ложки сахара, ванильный сахар, щепотка соли, 150 г густого повидла (яблочного или сливового). Творог разомните вилкой, добавьте яйца, манку, сахар, ваниль и соль, хорошо перемешайте. Оставьте на 15 минут для набухания манки. Сформируйте шарики (около 10–12 штук), сделайте в каждом углубление пальцем, выложите по 1/2 ч. ложки повидла. Выложите на противень с пергаментом, смажьте яйцом или маслом. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до румяности. Дайте немного остыть и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти «гнезда» — домашние съели за чаем, даже не дождавшись остывания. Я добавила в тесто цедру лимона и немного корицы, а повидло взяла кисло-сладкое. Кстати, вместо повидла можно использовать густое варенье или джем. Находка, а не рецепт!