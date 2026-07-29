Взбиваю яйца с 4 ложками сахара и муки — и выливаю на противень: яблочный пирог «Чайный»

Взбиваю яйца с 4 ложками сахара и муки — и выливаю на противень: яблочный пирог «Чайный»

Пирог «Чайный» отличается большим количеством яблок. Они идут как в тесто, так и на оформление пирога, а главная фишка — сахарно-коричная корочка, которая делает его хрустящим и ароматным.

Ингредиенты: 2 яйца, 4 ст. л. сахара, 4 ст. л. муки, щепотка соли, 50 мл молока, 50 г растопленного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, 3–4 яблока, 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы для посыпки. Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, соль, молоко, масло и разрыхлитель — получится жидкое тесто. Овощечисткой нарежьте одно яблоко тонкими слайсами в тесто, вылейте его в форму. Оставшиеся яблоки нарежьте дольками и выложите красиво поверх теста внахлест, посыпьте сахаром с корицей и запекайте 30–35 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела испечь пирог «Чайный». Он получился влажный, сочный, с карамельным вкусом. Чтобы пирог долго оставался мягким, храните его в контейнере при комнатной температуре, но не в холодильнике.

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