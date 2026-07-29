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29 июля 2026 в 19:03

Легкий салат: беру молодую капусту и делаю сметанную заправку — просто, но питательно

Фото: D-NEWS.ru
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Летом молодая капуста становится одним из самых универсальных овощей. Она гораздо нежнее обычной белокочанной, остается сочной даже без маринования и отлично сочетается со сметанной заправкой.

Такой салат получается одновременно легким и достаточно сытным благодаря яйцам и ветчине из индейки, поэтому легко заменяет полноценный ужин в жаркую погоду.

Для приготовления понадобится: молодая белокочанная капуста — 400 г, свежие огурцы — 2 шт., вареные яйца — 3 шт., ветчина из индейки — 200 г, сметана 15% — 4–5 ст. л., соль, горчица — по вкусу, свежемолотый черный перец — по желанию, свежий укроп — несколько веточек.

Молодую капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками, чтобы она стала еще нежнее. Огурцы нарежьте тонкой соломкой, яйца — небольшими брусочками или кубиками, ветчину — тонкими полосками.

Соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте измельченный укроп, сметану, горчицу, соль и при желании немного свежемолотого перца. Аккуратно перемешайте и сразу подавайте к столу. Если хочется сделать салат более сытным, перед самой подачей можно добавить горсть домашних пшеничных сухариков.

Личный опыт

Мне больше всего нравится готовить этот салат именно из молодой капусты — она намного сочнее и слаще, чем поздние сорта, поэтому даже без большого количества заправки получается очень вкусной. Перед подачей иногда добавляю немного свежего зеленого лука или редиса — салат становится еще более ароматным и по-летнему свежим.

Проверено редакцией
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