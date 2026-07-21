Сливовый пирог из газеты 1983 года: простое жидкое тесто и сахарно-коричная корочка

Сливовый пирог по рецепту из американской газеты 1983 года — это невероятно простой, но при этом изысканный летний десерт, который покоряет своей текстурой. Тесто получается нежным, с карамельной корочкой сверху и сочной кисло-сладкой прослойкой внутри.

Для него вам понадобятся 8–9 слив, 2 яйца комнатной температуры, 115 г мягкого сливочного масла, 150 г сахара, 140 г муки, 6 г разрыхлителя; для посыпки — 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы, форма 26 см или 24 см.

Взбейте мягкое масло с сахаром до однородности, по одному добавьте яйца, вмешивая после каждого, просейте муку с разрыхлителем в два этапа. Смажьте форму маслом. Выложите тесто, разровняйте, разложите половинки слив срезом вниз, слегка вдавив в тесто, посыпьте смесью сахара с корицей и выпекайте при 180 градусах 40–50 минут. Затем дайте пирогу остыть в форме 10 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить этот сливовый пирог. Оказалось, что он хорош как теплым, так и холодным. Совет: перед выкладкой слив присыпьте их щепоткой крахмала — он впитает лишний сок, и пирог не будет влажным.

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