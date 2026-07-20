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20 июля 2026 в 18:30

Урожай не раздаю, пеку рулеты. В начинку кладите что хотите: яблоки, груши, сливы — не течет

Фото: D-NEWS.ru
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Большой урождай яблок, груш или слив больше не проблема, все пускаю в фруктовые рулеты. Тесто хорошо держит форму даже при большом количестве начинки, а сам процесс не занимает много времени.

Ингредиенты: 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г сахара, щепотка соли, цедра одного лимона, 100 г мягкого сливочного масла, 2 ст. л. сметаны, яйцо и около 400 г любых фруктов или ягод (яблоки, груши, сливы, клубника).

Замесите тесто из всех ингредиентов, кроме фруктов, уберите в холодильник на 30 минут, затем раскатайте его на листе пергамента в прямоугольник, выложите нарезанные кусочками фрукты, сверните рулет с помощью пергамента, переложите на противень, запекайте при 180 °C около 30–35 минут до румяной корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить рулет с яблоками по этому рецепту. Он получился нежным, с золотистой корочкой и сочной начинкой, которая действительно осталась внутри. Совет: присыпьте фрукты крахмалом или мукой (1 ст. л.) — это дополнительно свяжет сок и предотвратит подтекание.

Ранее стало известно, как приготовить сметанник из яблок — фруктов больше, чем теста.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
рулеты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
Урожай не раздаю, пеку рулеты. В начинку кладите что хотите: яблоки, груши, сливы — не течет Большой урождай яблок, груш или слив больше не проблема, все пускаю в фруктовые рулеты. Тесто хорошо держит форму даже при большом количестве начинки, а сам процесс не занимает много времени.
250 г муки
1 ч. л. разрыхлителя
100 г сахара
100 г мягкого сливочного масла
цедра одного лимона
2 ст. л. сметаны
1 яйцо
щепотка соли
400 г любых фруктов или ягод (яблоки, груши, сливы, клубника)
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Замесите тесто из всех ингредиентов, кроме фруктов, уберите в холодильник на 30 минут.
Затем раскатайте его на листе пергамента в прямоугольник, выложите нарезанные кусочками фрукты, сверните рулет с помощью пергамента.
Переложите на противень, запекайте при 180°C около 30–35 минут до румяной корочки.
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