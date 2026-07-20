Варю манку и смешиваю с творогом: жареные пирожки без теста — нежные, не черствеют

Варю манку и смешиваю с творогом: жареные пирожки без теста — нежные, не черствеют

Из творога на завтрак и перекус можно приготовить не только сырники, но и жареные пирожки без теста. Тут основой служит горячая манная каша, которая легко лепится. Пирожки получаются нежными и сладкими.

Ингредиенты: 500 мл молока, 150 г манной крупы, 200 г творога, 2 ст. л. сахара, 50 г изюма, мука для формовки, 1 яйцо для обмакивания. Сварите густую манку на молоке, творог смешайте с сахаром и замоченным изюмом. На тарелку насыпьте муку, столовой ложкой выложите порцию горячей манки в муку, разомните в лепешку, положите начинку, защипните края. Обмакните во взбитое яйцо и обжарьте на масле с двух сторон до румяности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить пирожки из манки. Удивило, что они хорошо держат форму после остывания и долго не черствеют. Совет: чтобы манка не липла, смачивайте ложку водой.

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