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20 июля 2026 в 08:00

Больше не жарю сырники — творожные пышки из тех же ингредиентов: просто ставлю в духовку

Фото: D-NEWS.ru
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Если сырники уже приелись, попробуйте приготовить творожные пышки-ватрушки. Ингредиенты те же, но готовятся в духовке, получаются гораздо пышнее и с начинкой.

Для теста смешайте 400 г творога, 2 яйца, 150 г муки, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку ванилина, уберите в холодильник на 20 минут. Для начинки смешайте 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара и 2 ст. л. сметаны. Из теста скатайте шарики, выложите на противень, стаканом сделайте углубление, заполните начинкой и запекайте 25 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить творожные пышки. Эти воздушные булочки оказались идеальны для завтрака и чаепитий. Совет: смажьте пышки желтком перед выпечкой для блеска.

Ранее стало известно, как приготовить заливной рулет с яблоками — рецепт, где не нужно раскатывать тесто.

Проверено редакцией
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