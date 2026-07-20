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20 июля 2026 в 11:30

Просто слои манки и яблок с корицей — польский пирог получается рассыпчатым, сочным и ароматнее шарлотки

Фото: D-NEWS.ru
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Смешиваю манку, муку, сахар и соду — и выкладываю сухой смесью слоями с яблоками, посыпая корицей, а сверху — мучной крошкой с маслом, запекаю до румяной корочки. Получается пирог по-польски: хрустящая маслянистая посыпка сверху, сочная кисло-сладкая яблочная начинка с корицей и нежная рассыпчатая основа, которая слегка хрустит. Никакого замеса теста — просто пересыпка и яблоки, а результат как у дорогой выпечки. Пирог не черствеет, остается влажным и ароматным. Идеально к чаю, кофе или как угощение для гостей. Готовится легко и быстро, а выглядит как праздничный десерт.

Для приготовления вам понадобится: для сухой смеси — 1 стакан манной крупы, 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 1 ч. ложка ванилина, 1/2 ч. ложки соды; для начинки — 1 кг яблок, 1 ч. ложка корицы; для посыпки — 3 ст. ложки муки, 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки растительного масла, 100 г маргарина или сливочного масла. В миске смешайте все сухие ингредиенты для теста. Яблоки очистите, нарежьте кубиками, посыпьте корицей. В форму выкладывайте слоями: сухую смесь, яблоки, повторяя, сверху завершите сухой смесью. Для крошки смешайте муку, сахар, масло и холодный маргарин, перетрите в крошку и посыпьте верх. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до румяной корочки. Дайте остыть и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели его за чаем, даже не дожидаясь остывания. Я добавила в яблоки изюм и цедру лимона для яркости. Кстати, вместо маргарина можно взять сливочное масло — будет нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
рецепты
яблоки
творог
пироги
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
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