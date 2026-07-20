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20 июля 2026 в 11:00

Творог, сливки и две ложки манки — пирог «Черемушка»: воздушный, нежный, тает на языке

Фото: D-NEWS.ru
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Беру творог, жирные сливки и две ложки манки — замешиваю тесто для пирога «Черемушка» и отправляю в духовку на 40 минут. Получается десерт, который тает на языке: воздушный, как облачко, с кремовой текстурой и легким ванильным ароматом. Внутри он влажный и пористый, напоминает суфле, а сверху — тонкая румяная корочка, которая слегка хрустит. Творог дает нежную кислинку, сливки — бархатистость, а манка делает структуру мягкой, но не рыхлой. Этот пирог хорош и в теплом, и в холодном виде, с чаем, кофе, ягодным соусом или просто так.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (5–9%), 200 мл сливок (33%), 3 яйца, 100 г сахара, 2 ст. ложки манки, 1 ч. ложка ванильного сахара, щепотка соли. Отделите желтки от белков. Смешайте творог, желтки, сливки, сахар, манку, ваниль и соль до однородности. Белки взбейте в крепкую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу. Вылейте в смазанную маслом форму (диаметром 24 см). Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до золотистого верха. Подавайте теплым или полностью остывшим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла «Черемушку» — она улетела за чаем, даже муж, который не любит творог, просил добавки. Я добавила в тесто горсть замороженной вишни и цедру лимона для свежести. Кстати, вместо сливок можно взять жирную сметану — будет нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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