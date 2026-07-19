Пачка творога и щепотка ванили — пирог «Сударыня» со сливочным кремом: нежный, маслянистый, как в барской усадьбе

Замешиваю мягкое творожное тесто с маслом и мукой, выпекаю рассыпчатый корж, а пока он остывает, взбиваю сливочный крем с сахарной пудрой и ванилью до воздушной легкости. Пропитываю корж, собираю пирог и убираю в холодильник на пару часов — чтобы вкусы подружились, а крем застыл. Получается десерт, который напоминает о дворянских чаепитиях: маслянистый, нежный, с легкой кислинкой творога в тесте и сладкой бархатистостью крема. Он не приторный, а благородный, с тонким ванильным ароматом.

Для приготовления вам понадобится: для теста: 400 г творога (жирностью 5–9%), 200 г сливочного масла (размягченного), 2 яйца, 2 стакана муки (примерно 260 г), 1 стакан сахара (200 г), 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванили и соли. Для крема: 200 г сливочного масла (комнатной температуры), 1 банка вареной сгущенки (380 г) или 200 г сахарной пудры и 100 мл сливок 33%. Творог разотрите с маслом, яйцами и сахаром, добавьте муку, разрыхлитель, ваниль и соль — замесите мягкое тесто. Выложите в форму, выпекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистого цвета. Остудите, разрежьте на 2 коржа. Взбейте масло с вареной сгущенкой (или с пудрой и сливками) до пышного крема. Смажьте коржи и верх, уберите в холодильник на 2 часа.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние сказали, что лучше любого магазинного торта, а гости просили рецепт. Я добавила в крем немного ликера, а в тесто — цедру лимона. Кстати, сгущенку можно заменить обычной сахарной пудрой. Находка, а не рецепт!