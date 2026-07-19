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19 июля 2026 в 11:00

Заворачиваю орехи в творожное тесто — к чаю подаю завиванцы: нежные и воздушные

Фото: D-NEWS.ru
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Замешиваю творожное тесто с маслом и яйцом, раскатываю в тонкий пласт, щедро посыпаю рубленым фундуком, поливаю сиропом — сворачиваю рулетом, нарезаю на завиванцы и запекаю до румяной, слоистой корочки. Получаются ореховые завиванцы: нежное, чуть влажное тесто с творожной кислинкой, хрустящие ореховые прослойки и карамельная сладость сиропа, которая пропитывает каждый виток.

Для приготовления вам понадобится

Для теста: 300 г творога (5%), 220 г муки, 7 г разрыхлителя, 50 г сахара, 1 яйцо, 60 г сливочного масла, соль, ванильный сахар.

Для начинки: 150 г фундука (или грецких орехов), 9 ст. ложек сиропа (можно медового или кленового).

Смешайте творог с размягченным маслом, яйцом, сахаром, ванилью и солью. Добавьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте в прямоугольник, смажьте сиропом, посыпьте рублеными орехами. Сверните плотным рулетом, нарежьте на кусочки толщиной 2 см. Выложите на противень с пергаментом, смажьте яйцом или сиропом. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти завиванцы — домашние съели за чаем, даже не дождавшись остывания. Я заменила фундук на грецкие орехи, а сироп — на мед с корицей. Кстати, тесто можно делать с изюмом или цукатами. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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