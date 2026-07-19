Стало известно, можно ли разбить огород у многоэтажки

Жильцы многоквартирных домов имеют право разбить огород на придомовой территории, сообщает РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Однако есть важные нюансы: участок должен состоять на кадастровом учете с разрешенным использованием под благоустройство, а также должны быть согласия других собственников.

Разбить огород на придомовой территории многоквартирного дома можно, но для этого необходимо получить согласие на собрании собственников. Прежде всего нужно понять, какой земельный участок относится к дому, где проходят его границы, и нет ли ограничений по использованию. Эту информацию можно получить в выписке ЕГРН или на публичной кадастровой карте, — рассказал Колунов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявил, что сырые овощи с огорода могут быть заражены различными патогенами. Он отметил, что урожай с грядок может накапливать нитраты от удобрений. По его словам, заражение патогенами также может произойти из почвы или компоста. По его словам, до 20% случаев пищевых инфекций приходится на отравление сырыми овощами.