Врач предупредил об опасности употребления овощей с огорода Врач Белоусов: овощи с огорода могут содержать патогены

Сырые овощи с огорода могут быть заражены различными патогенами, заявил «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Он отметил, что урожай с грядок может накапливать нитраты от удобрений.

Если человек неправильно использует удобрения, то при употреблении таких овощей и фруктов есть риск получить кислородное голодание или отравление, — сказал Белоусов.

Врач подчеркнул, что заражение патогенами также может произойти из почвы или компоста. По его словам, до 20% случаев пищевых инфекций приходится на отравление сырыми овощами.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал уделять особое внимание термической обработке мяса, рыбы и яиц для профилактики острых кишечных инфекций. В ведомстве напомнили, что в теплое время года риск подобных заболеваний значительно возрастает.