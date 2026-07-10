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10 июля 2026 в 12:56

Врач предупредил об опасности употребления овощей с огорода

Врач Белоусов: овощи с огорода могут содержать патогены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сырые овощи с огорода могут быть заражены различными патогенами, заявил «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Он отметил, что урожай с грядок может накапливать нитраты от удобрений.

Если человек неправильно использует удобрения, то при употреблении таких овощей и фруктов есть риск получить кислородное голодание или отравление, — сказал Белоусов.

Врач подчеркнул, что заражение патогенами также может произойти из почвы или компоста. По его словам, до 20% случаев пищевых инфекций приходится на отравление сырыми овощами.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал уделять особое внимание термической обработке мяса, рыбы и яиц для профилактики острых кишечных инфекций. В ведомстве напомнили, что в теплое время года риск подобных заболеваний значительно возрастает.

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