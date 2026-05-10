Россиянам напомнили, как избежать кишечных инфекций в теплый сезон

Роспотребнадзор рекомендовал уделять особое внимание термической обработке мяса, рыбы и яиц для профилактики острых кишечных инфекций, передает РИА Новости. В ведомстве напомнили, что в теплое время года риск подобных заболеваний значительно возрастает.

В теплый период года актуальность профилактики острых кишечных инфекций кратно возрастает. Для профилактики необходимо пить только кипяченую или бутилированную воду; тщательно мыть овощи, фрукты, зелень; проводить достаточную термическую обработку мяса, птицы, яиц и рыбы, — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре также рекомендовали хранить сырые продукты отдельно от готовых, использовать разные разделочные доски и часто дезинфицировать поверхности. В ведомстве уточнили, что при появлении симптомов кишечной инфекции необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ранее с наступлением дачного сезона россиянам напомнили о риске заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Переносчиками заболевания выступают грызуны, обитающие в природной среде и рядом с жилыми постройками, отметили в источнике.