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17 июля 2026 в 12:00

Варенье из яблок с грецкими орехами — варю прямо в мультиварке: янтарное, хрустящее, ароматнее магазинного

Фото: D-NEWS.ru
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Беру спелые яблоки, грецкие орехи и сахар — загружаю все в мультиварку и через час получаю янтарное варенье с ореховой хрустинкой и карамельным вкусом. Мультиварка делает процесс простым: никакого стояния у плиты, помешивания и риска пригореть — она сама поддерживает нужную температуру. Яблоки становятся прозрачными, пропитываются сахарным сиропом, а орехи добавляют приятный контраст и маслянистость.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг яблок (кисло-сладких), 200 г грецких орехов, 800 г сахара, 100 мл воды, 1 ч. ложка лимонной кислоты (или сок лимона). Яблоки очистите, удалите сердцевину, нарежьте небольшими кубиками. Орехи порубите крупно (не в крошку). В чашу мультиварки положите яблоки, орехи, сахар, воду, лимонную кислоту. Перемешайте. Закройте крышку, включите режим «Тушение» или «Варенье» на 1–1,5 часа, периодически открывая и помешивая (раз в 15–20 минут). Готовность проверьте по капле на тарелке — она не должна растекаться. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье в мультиварке — зимой банка улетела за вечер, все мазали на блины и просили добавки. Я добавила щепотку корицы и уменьшила сахар до 600 г. Кстати, орехи можно заменить миндалем или фундуком.

Проверено редакцией
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