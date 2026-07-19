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19 июля 2026 в 18:55

Милонов резко высказался о нападении на русскоязычную туристку в Грузии

Депутат Милонов назвал провокацией нападение на русскоязычную туристку в Грузии

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Нападение на русскоязычную туристку в отеле Грузии могло быть провокацией, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, задержанный мужчина не имеет отношения ни к Грузии, ни к грузинам.

Искренне удивлен такому инциденту. В Грузии нет таких настроений. Не знаю ни одного грузина, который бы себя так вел. Это реально очень сложно представить. Мне кажется, что такие кретины не имеют отношения ни к Грузии, ни к грузинам. Откровенно говоря, это провокация, чтобы возникли неправильные мысли между людьми. К сожалению, кретины есть в любой стране, — отметил Милонов.

Ранее сообщалось, что две российские туристки сообщили о нападении в пятизвездочном отеле Agarani Estate в грузинском регионе Кахетия. Туристки утверждают, что сотрудники ресепшена сообщили мужчине, где они находятся. По словам девушек, причиной агрессии стала русская речь.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина пытается попасть в комнату, нецензурно выражается, а затем наносит сильный удар одной из девушек. От удара она упала. Пострадавшая получила травмы лица и кровотечение.

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