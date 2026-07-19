Жарю пирожки «Лапоточки» с капустой — тесто пузырится, корочка хрустит, начинка сочная и нежная

Беру воду, муку и дрожжи — замешиваю мягкое тесто на растительном масле, даю подойти, леплю пирожки с начинкой из тушеной капусты с яйцом и жарю во фритюре до румяной пузырчатой корочки. Получаются «Лапоточки» — хрустящие, золотистые, с воздушной мякотью, которая просто тает во рту. Во время жарки тесто покрывается множеством мелких пузырей, делая корочку особенно легкой и хрустящей. Начинка сочная, с масляным вкусом, в меру соленая — идеальный баланс с тестом.

Для приготовления теста: 400 мл воды, 1,5 ст. ложки сахара, 0,5 ч. ложки соли, 3 ст. ложки растительного масла, 550–600 г муки, 1 ч. ложка сухих дрожжей. Для начинки: 1350 г молодой капусты, 3 яйца, 80 г сливочного масла, соль. Замесите тесто из всех ингредиентов, дайте подойти в тепле. Капусту мелко нашинкуйте, обжарьте с маслом до мягкости, в конце добавьте вареные рубленые яйца, посолите. Сформируйте пирожки, дайте им расстояться 15–20 минут. Жарьте в разогретом масле с двух сторон до золотистого цвета. Дайте стечь лишнему маслу на салфетке.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже нажарила этих пирожков — вся семья бегала за ними на кухню, и остыть не дали. Я добавила в начинку немного перца и зелени, а в тесто — щепотку куркумы для цвета. Кстати, тесто получается очень нежным и не впитывает много масла. Находка, а не рецепт!