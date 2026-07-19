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19 июля 2026 в 17:43

Раскрыта личность девушки, устроившей прогулку без одежды в Москве

Экс-участница «Дома-2» прошлась без одежды по жилому комплексу в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия устроила необычную прогулку по Волоколамскому шоссе в Москве, выйдя на улицу без одежды, сообщает Telegram-канал «112». Девушка отправилась в магазин в обнаженном виде, при этом здоровалась с прохожими и продавцами, а также гуляла по территории жилого комплекса.

Позже прогулку остановили сотрудники полиции. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают, что стало причиной такого поведения: возможное воздействие запрещенных веществ, протест против общественных норм или попытка блогера привлечь внимание.

Ранее стало известно, что Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы из-за деятельности треш-блогерши, которую глава организации Екатерина Мизулина назвала последовательницей Дианы Шурыгиной. Мизулина заявила, что в лигу поступает большое количество обращений от подростков и их родителей. По ее словам, двое школьников лично посетили офис организации, чтобы рассказать о том, что блогерша публично растлевает детей на своих ресурсах, находясь в голом виде в публикациях.

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