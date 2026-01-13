Полицейские и медики успокоили обнаженную женщину после ссоры в Тайване

Женщина выбежала из автомобиля голой в Тайване после ссоры со своим возлюбленным, сообщает AsiaOne. Инцидент произошел на глазах у прохожих и потребовал вмешательства полиции и врачей.

По данным издания, 40-летняя женщина по фамилии Чжэн поссорилась с 38-летним партнером Чэнем, когда пара направлялась к нему домой. Ссора возникла на фоне разногласий, связанных с заболеванием сына женщины от первого брака, а также вопросами финансовой и эмоциональной поддержки.

Происшествие произошло в присутствии многочисленных прохожих и водителей. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов убедили женщину накинуть куртку.

Осмотревшие Чжэн медики сочли ее состояние нестабильным и приняли решение о госпитализации. Чэня доставили в полицейский участок для дачи показаний. Мужчина вел себя спокойно, признаков употребления алкоголя или наркотиков у него не обнаружили, запрещенных предметов в автомобиле найдено не было.

