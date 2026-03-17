17 марта 2026 в 14:00

Профессор объяснил, почему COVID-19 смог стать настолько опасным заболеванием

Профессор Мамедов: COVID-19 стал настолько опасным из-за синдемии

COVID-19 смог стать настолько опасным из-за синдемии, рассказал KP.RU профессор Мехман Мамедов. Он объяснил, что это явление описывает взаимодействие двух болезней.

Современная медицина приходит к концепции «синдемии» — когда взаимодействие (синергия) двух или более болезней приводит к тому, что общий ущерб для здоровья оказался гораздо больше, чем простая сумма ущербов от каждой болезни по отдельности, — рассказал Мамедов.

Профессор подчеркнул, что заболевание стало наиболее опасным для людей с хроническими заболеваниями. По его словам, инфекции и наоборот могут напрямую влиять на обмен веществ, создавая почву для хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких регионах России выросло число заболевших COVID-19. Подъем инфекции заметили в Новгородской, Самарской, Саратовской областях и Республике Марий Эл, также о случаях коронавируса рассказали жители Приморского края и Московской области.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военкор объяснил значимость освобождения Калеников в ДНР
Мэр с охотничьим карабином хотел прострелить пах школьнику? Дело из ХМАО
В ОП предложили перевести на удаленку одну категорию граждан
В МВД предупредили о новой схеме блокировки iPhone через Telegram-боты
«Специалисты» с болгаркой украли у девушки 106 млн рублей
В Госдуме рассказали о медиации для несовершеннолетних
Экс-премьер Украины пристыдил посла из-за продырявленного флага Венгрии
Путин созывает заседание правительства ради Крыма и Севастополя
Юрист предложил лишать гражданства за мошенничества в отношении бойцов СВО
«Покритикуйте меня»: Володин выступил с неожиданной просьбой
Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» состоятся в театре «Модерн»
Жителям одного города отключат мобильный интернет в целях безопасности
Нетаньяху с улыбкой отдал приказ об убийстве ряда иранских чиновников
Стала известна судьба пропавшего в Москве актера из «Бумера»
Политолог предрек незавидную участь Нетаньяху в случае проигрыша Израиля
Психолог ответила, когда прививать детям финансовую грамотность
ООН сделала страшный прогноз о голоде
Истребители Су-30СМ2 показали, на что способны в воздухе
Магадан содрогнулся от серии подземных толчков
«Осторожно»: дипломаты РФ поставили ЕС перед неудобным фактом о санкциях
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

