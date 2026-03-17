Профессор объяснил, почему COVID-19 смог стать настолько опасным заболеванием

COVID-19 смог стать настолько опасным из-за синдемии, рассказал KP.RU профессор Мехман Мамедов. Он объяснил, что это явление описывает взаимодействие двух болезней.

Современная медицина приходит к концепции «синдемии» — когда взаимодействие (синергия) двух или более болезней приводит к тому, что общий ущерб для здоровья оказался гораздо больше, чем простая сумма ущербов от каждой болезни по отдельности, — рассказал Мамедов.

Профессор подчеркнул, что заболевание стало наиболее опасным для людей с хроническими заболеваниями. По его словам, инфекции и наоборот могут напрямую влиять на обмен веществ, создавая почву для хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких регионах России выросло число заболевших COVID-19. Подъем инфекции заметили в Новгородской, Самарской, Саратовской областях и Республике Марий Эл, также о случаях коронавируса рассказали жители Приморского края и Московской области.