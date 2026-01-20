В ASUS решили уйти с рынка смартфонов ради ИИ и роботов

Тайваньская компания ASUS приняла решение завершить разработку новых смартфонов, сообщил председатель ее совета директоров Джонни Ши в интервью изданию Inside. По его словам, фирма сосредоточится на создании компьютеров для бизнеса и устройств с искусственным интеллектом.

Работа над свежими моделями телефонов остановлена, а рынок переведен в режим постоянного мониторинга, говорится в материале. При этом поддержка уже выпущенных аппаратов линейки Zenfone, представленной в 2014 году, а также игровых ROG Phone, ставших отраслевым стандартом, будет продолжена. Инженерные и финансовые активы корпорации теперь направят на проекты в сфере ИИ, включая умные очки и роботов.

Ранее руководитель отдела политики компании OpenAI Крис Лехейн заявил о планах выпустить первый аппаратный продукт во второй половине 2026 года. По его словам, это устройство будет более простым в использовании и менее навязчивым, чем смартфон. Детальные характеристики гаджета пока не разглашаются. Данный релиз ознаменует дебют создателя ChatGPT на рынке потребительской электроники.