20 января 2026 в 12:24

В ASUS решили уйти с рынка смартфонов ради ИИ и роботов

Компания ASUS заявила о прекращении разработки смартфонов

Логотип компании ASUS Логотип компании ASUS Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Тайваньская компания ASUS приняла решение завершить разработку новых смартфонов, сообщил председатель ее совета директоров Джонни Ши в интервью изданию Inside. По его словам, фирма сосредоточится на создании компьютеров для бизнеса и устройств с искусственным интеллектом.

Работа над свежими моделями телефонов остановлена, а рынок переведен в режим постоянного мониторинга, говорится в материале. При этом поддержка уже выпущенных аппаратов линейки Zenfone, представленной в 2014 году, а также игровых ROG Phone, ставших отраслевым стандартом, будет продолжена. Инженерные и финансовые активы корпорации теперь направят на проекты в сфере ИИ, включая умные очки и роботов.

Ранее руководитель отдела политики компании OpenAI Крис Лехейн заявил о планах выпустить первый аппаратный продукт во второй половине 2026 года. По его словам, это устройство будет более простым в использовании и менее навязчивым, чем смартфон. Детальные характеристики гаджета пока не разглашаются. Данный релиз ознаменует дебют создателя ChatGPT на рынке потребительской электроники.

смартфоны
гаджеты
Тайвань
ASUS
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
