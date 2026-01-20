Разработчик ChatGPT анонсировал первый гаджет Компания OpenAI анонсировала выпуск своего первого гаджета в 2026 году

Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, планирует выпустить свое первое устройство во второй половине 2026 года, заявил порталу Axios руководитель отдела политики компании Крис Лехейн. По его словам, устройство будет проще в использовании и «тише», чем смартфон, хотя конкретные детали пока не раскрываются.

Основатель компании Сэм Альтман до этого неоднократно намекал на работу над созданием аппаратного продукта, использующего искусственный интеллект. Предстоящий релиз станет первым шагом OpenAI на рынке потребительской электроники.

Ранее OpenAI представила в рамках своего чат-бота выделенный раздел ChatGPT Health, предназначенный для медицинских консультаций. Основной особенностью продукта является возможность его интеграции с электронными медицинскими картами и широко распространенными приложениями для мониторинга здоровья.

Кроме того, один из основоположников глубокого машинного обучения, канадский ученый Йошуа Бенжио, заявил, что искусственному интеллекту нельзя предоставлять юридические права. «Крестный отец ИИ» предупредил, что современные продвинутые модели уже показывают начальные признаки стремления к самосохранению, в частности, пытаясь обходить системы надзора и защиты.