Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 11:11

Разработчик ChatGPT анонсировал первый гаджет

Компания OpenAI анонсировала выпуск своего первого гаджета в 2026 году

Читайте нас в Дзен

Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, планирует выпустить свое первое устройство во второй половине 2026 года, заявил порталу Axios руководитель отдела политики компании Крис Лехейн. По его словам, устройство будет проще в использовании и «тише», чем смартфон, хотя конкретные детали пока не раскрываются.

Основатель компании Сэм Альтман до этого неоднократно намекал на работу над созданием аппаратного продукта, использующего искусственный интеллект. Предстоящий релиз станет первым шагом OpenAI на рынке потребительской электроники.

Ранее OpenAI представила в рамках своего чат-бота выделенный раздел ChatGPT Health, предназначенный для медицинских консультаций. Основной особенностью продукта является возможность его интеграции с электронными медицинскими картами и широко распространенными приложениями для мониторинга здоровья.

Кроме того, один из основоположников глубокого машинного обучения, канадский ученый Йошуа Бенжио, заявил, что искусственному интеллекту нельзя предоставлять юридические права. «Крестный отец ИИ» предупредил, что современные продвинутые модели уже показывают начальные признаки стремления к самосохранению, в частности, пытаясь обходить системы надзора и защиты.

OpenAI
гаджеты
устройства
анонсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Привет, мои 40!»: Бузова записала трогательное обращение по случаю юбилея
В Совфеде ответили, почему Россия не станет участвовать во встрече G7
Трамп опубликовал личную переписку с Макроном о России и G7
Лавров объяснил, как Россия будет разговаривать со странами Запада
В МИД России указали на возможный пересмотр неядерного статуса Японии
«Не было недостатка в доброй воле»: Лавров о позиции России по Украине
Лавров заявил о подготовке НАТО к войне с Россией
Пассажирку не пустили в самолет из-за чемодана со слишком большими колесами
Корова стала звездой среди ученых из-за интеллектуальных способностей
Жительница Новосибирска завела 11 попугаев
Почему не работает WhatsApp 20 января: где сбои в России, когда заблокируют
Лавров оценил помощь КНДР в борьбе с украинскими войсками
«В головах и планах»: Лавров назвал ключевую цель европейских лидеров
Юрист оценил предписание ФАС обеспечить доступ провайдеров к МКД
Лавров раскрыл, чего не смог добиться Запад в отношении России
Главу Звездного городка отправили под домашний арест
21 января — День инженерных войск России: история и современность
Постоялец одной из гостиниц Москвы попался полиции с килограммом кокаина
Российский регион подключили к московской системе оплаты проезда
Загадочное сообщение Цискаридзе о женитьбе взбудоражило его поклонников
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.